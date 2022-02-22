Masumlar Apartmanı 59. bölüm ön izleme: Safiye ve Han'ın duygusal anları...

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 59. bölüm ön izlemesi yayınlandı. Yeni bölümde, Safiye, kardeşi Han'ı eski günlerdeki gibi yıkarken, duygusal anlar yaşanıyor.

Masumlar Apartmanı dizisi, heyecan dolu bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanından TRT 1 ekranlarına uyarlanan Masumlar Apartmanı, yayınlanan her bölümüyle yürekleri dağlıyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Masumlar Apartmanı, 22 Ocak Salı akşamı 59. bölümüyle ekrana gelecek.

Han, aralarını düzeltmek için Ceylan’a gider ancak konuşma beklediği gibi gitmez. Artık son bir ümidi kalmıştır. Kararını verir ve o adımı atar.

Yayınlanan ön izlemede; Safiye, çaresiz hisseden Han'ın banyoda yıkıyor. Çocukluk anılarının hatırlandığı sahne, kardeşlik bağlarını ortaya döküyor.

İşte Masumlar Apartmanı yeni bölümde yaşanacaklar...

Masumlar Apartmanı 59. Bölüm Ön İzleme VİDEO