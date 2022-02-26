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    Masumlar Apartmanı 60. bölüm fragmanı: Han Doktor Hanım'la terapiye başladı, Safiye iyileşiyor!

    TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 60. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Han Doktor Hanım'a terapiye gelirken Safiye'nin her yere dokunmaya başladığı görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 09:30
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    Masumlar Apartmanı 60. bölüm fragmanı: Han Doktor Hanım'la terapiye başladı, Safiye iyileşiyor!

    Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisi, heyecan dolu bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanından TRT 1 ekranlarına uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vurmayı başarıyor.

    Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Masumlar Apartmanı, 1 Mart Salı akşamı 60. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

    Dizinin merakla beklenen 60. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Han, Binnur Kaya'nın hayat verdiği Doktor Hanım'la terapiye başlar. Ancak seans sırasında enteresan olaylar yaşanır.

    Öte yandan Safiye'nin kapıya dokunması ve meyveleri eliyle seçmesi, Naci'yi şaşırtırken Gülben ve Safiye eşleriyle kebap yemeye çıkar.

    Daha sonra lunaparka giden Safiye, kardeşi ve eşiyle mutlu anlar yaşarken bir anda karanlığın ortasında kalır. İşte Masumlar Apartmanı 60. bölüm fragmanı...

    Masumlar Apartmanı 60. Bölüm Fragmanı VİDEO

    MASUMLAR APARTMANI 59. BÖLÜM ÖZETİ

    Gülben, henüz öğrendiklerinin şokunu atlatamadan çok daha kötü bir sürprizle karşılaşır. Bu karşılaşma, Gülben'i en büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda bırakır.

    Han, yaşananların ardından derin bir umutsuzluğa gömülür ve kendi kabuğuna çekilir. Safiye'nin, dağılan ailesini toparlamak için önünde tek bir engel vardır; kendisi… Naci'nin de desteğiyle imkansızı başarır ve o engeli aşar.

    Han, aralarını düzeltmek için Ceylan'a gider ancak konuşma beklediği gibi gitmez. Artık son bir ümidi kalmıştır. Kararını verir ve o adımı atar.


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