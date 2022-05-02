Masumlar Apartmanı 69. bölüm fragmanı: Hikmet Baba öldü!

Masumlar Apartmanı dizisinin 69. bölüm fragmanında; tüm aileyi bir araya toplayan Hikmet, fenalaştı. Babalarının yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören Gülben ve Safiye ise gözyaşlarına boğuldu.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Çiğdem Bozali ve Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisi, ekran macerasına devam ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanından TRT 1 ekranlarına uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vurmayı başarıyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı, 10 Mayıs Salı akşamı 69. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Büyük finale son 3 bölüm kalan dizinin merakla beklenen 69. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Gülben'in kızı Masal'ı kucağına almasının ardından tüm aile bir araya toplandı.

Birlikte pikniğe giden Masumlar Apartmanı sakinlerinin mutluluktan ayakları yere değmedi. Safiye'nin güler yüzlü olması ve piknikteki rahat tavırlarının yanı sıra Hikmet'in ailesine verdiği öğütler dikkati çekti.

Ancak dizinin yeni bölümünde hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Kızlarıyla sandala binen ve günün tadını çıkaran Hikmet, uzandığı ağaç gölgesinde fenalaştı.

Babalarını yerde hareketsiz bir şekilde yatarken gören Gülben ve Safiye ise gözyaşlarına boğuldu.

Peki Hikmet Baba ölecek mi? Metin Coşkun diziden ayrılacak mı? İşte Masumlar Apartmanı 69. bölüm fragmanı...

Masumlar Apartmanı 69. Bölüm Fragmanı İzle

Masumlar Apartmanı 68. bölüm özeti

Apartman sakinlerinin çöp daireyi öğrenmesi ile Safiye ve Gülben’in yıllarca korktukları kabus gerçekleşmiştir. Safiye, kimsenin yüzüne bakacak halde değildir; kaçar gider. Perişan haldeki Safiye’yle konuşmaya çalışsa da ona bir türlü ulaşamayan Naci, son çare olarak doktordan yardım ister.

Gülben, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla utançtan kahrolmuştur. Fakat en beklemediği kişi, desteğiyle onu ayağa kaldırır.

Han ise bir yandan ablaları için endişelenirken diğer yandan da gösterdiği çaba ve sergilediği değişim ile Ceylan’ı şaşırtmaya devam eder.

Safiye, doktorla konuşmasının ardından radikal bir karar alır. Bu kararı uygularken çok daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır. Safiye’nin değişiminden umutlanan Naci ise sınırları biraz daha zorlamaya karar verir