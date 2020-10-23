Masumlar Apartmanı 7. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci'nin babası öldü mü? Han'dan cinayet itirafı...

Geçtiğimiz hafta 6. bölümüyle ekranlara gelen Masumlar Apartmanı'nda Han’ın karşısına çıkan İnci’nin babasının ortadan kaybolmasıyla ilgili soru işaretleri oluştu.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinde ayrıntılar seyirci tarafından merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı’nda İnci’nin babası öldü mü? Han. İnci’nin babasını öldürdü mü? Detaylar haberimizde…

MASUMLAR APARTMANI 6. BÖLÜM ÖZETİ

Hikmet’in İnci ve Han’ın evlendiğini açıklaması Masumlar Apartmanı’nda deprem etkisi yaratır. Safiye’nin İnci’yle ilgili kurduğu kabuslar gerçek olur. Haluk elindeki evlilik kozunu Han’a karşı kullanarak içinde bulunduğu borç batağından kendini kurtarmaya çalışır. İnci Han’ın karanlık taraflarını gördükçe sevdiği adamın kim olduğunu sorgulamaya başlar.

Aynı okula gitmeye başlayan Neriman ve Ege arkadaşlığı tüm olumsuz şartlara rağmen ilerler. Han Uygar ve İnci’nin aynı radyoda çalışmalarını kabul etmiş gibi gözükse de asıl amacı farklıdır. Safiye içine düşen kurttan kurtulmak için Han’ın evliliğinin gerçekliğini araştırmaya karar verir. Safiye’nin yaptığı plan Gülben’in zor anlar yaşamasına sebep olur. Güvenli alanım dediği evinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir.

HAN'DAN CİNAYET İTİRAFI

Masumlar Apartmanı dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1'in büyük ilgi gören dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde Gülben "Bir gün evlenip gideceğim buradan, kurtulacağım senden" sözleriyle Safiye'ye bağırıyor. Diğer yandan ise babasının ortadan kaybolması konusunda Han'dan şüphelenen İnci, evlendiği adamı takibe başlıyor. Han'ın gece eski arabasıyla gören İnci şok yaşıyor. Han ise İnci'ye "Evet babanı öldürüp bir çuvalın içine koydum. Şimdi de boğazın dibinde" diyor.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

7. Bölümüyle ekranlara gelecek olan Masumlar Apartmanı, 27 Ekim Salı günü 20.00'da TRT 1'de yayınlanacak.

Masumlar Apartmanı 7. Bölüm Fragmanı ViDEO