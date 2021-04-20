Masumlar Apartmanı Anıl kimdir? Anıl Gülben'in neyi oluyor? Selim Can Yalçın hakkında..

Her salı TRT1'de yayımlanan ve reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde görülen Anıl karakteri, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Masumlar Apartmanı Anıl kimdir?

Yayımlandığı günden bu yana zirveden düşmeyen TRT1'ın sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, her hafta Twitter'da en çok konuşulan konular arasında yer almayı başarıyor.

Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Sevilen dizinin son bölümünde ve bu akşam yayımlanacak yeni bölüm fragmanında görülen Anıl karakterinin kim olduğu araştırılıyor.

Anıl’ın özellikle Gülben’le karşı karşıya geldiği anlar merak uyandırırken dizinin sıkı takipçileri, Han’ın Anıl'ı yeni tehdit olarak göreceğini ve ikili arasında bir savaş başlayacağını belirtti.

İzleyiciler, 'Masumlar Apartmanı Anıl kim, Gülben'in neyi oluyor?' sorularına yanıt aramaya başladı. Anıl Saran'ın hastalığı da merak edilen konular arasında yerini aldı.

Peki, Masumlar Apartmanı Anıl kimdir? Anıl Gülben'in neyi oluyor, hastalığı nedir? İşte, Selim Can Yalçın hakkında bilgiler...

MASUMLAR APARTMANI ANIL SARAN KİM?

Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde Han, Psikiyatrist Yağmur ile görüşürken Anıl ansızın odaya giriyor ve Han'ın Yağmur'a aşık olduğunu iddia ederek onu odadan çıkartmak istiyor.

Anıl'ın bu davranışı nedeniyle kontrolünü kaybeden Han, Anıl'ın boğazına sarılıyor. İkisine de müdahale eden Yağmur süresi gelmeden odaya giren Anıl’a sert bir tutum göstererek odadan çıkarıyor.

İkili arasında yaşanan gerginlik bununla da sınırlı kalmaz. Anıl Gülben'in karşısına çıkar. Dehşete düşen Gülben evden çıkar ve geri dönmez.

Anıl'ın amacının ne olduğu, Gülben ve Anıl'ın nereden tanıştığı ce aralarında neler yaşandığı henüz bilinmiyor. Bu sorular gizeminin korurken Anıl'ın Han'ın gazabına uğrayacağı tahmin ediliyor.

ANIL'IN HASTALIĞI NE?

Psikiyatrist Yağmur’un odadan çıkmasını fırsat bilen Han, Yağmur'un kendisi için ne yazdığını öğrenmek için masanın üzerinde duran not defterine bakıyor. Ancak alt sayfada Anıl Saran ile ilgili yazdığı belirtileri kendisinin olduğunu düşünüyor.

Öte yandan psikiyatrist Yağmur'un not defterinde, Anıl'la ilgili aldığı notlarda "Sınırda Kişilik Bozukluğu" yazdığı görüldü. Anıl Saran’ın sınırda kişilik bozukluğu rahatsızlığını kendisi için yazdığını düşünen Han’ın düşünce ve davranışları Yağmur’a karşı değişebilir.





SELİM CAN YALÇIN KİMDİR?

1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Selim Can Yalçın, 2004 yılında tam burslu olarak Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

60'ın üzerinde tiyatro oyununda yer alan Yalçın, 2002 yılından bu yana İBB Şehir Tiyatroları ve çeşitli tiyatrolarda oyuncu, yönetmen, besteci, eğitmen olarak çalışmaktadır.

2013 yılında "İşgal Laboratuvarı" adlı bağımsız, ticari olmayan bir yaratıcı oyunculuk ve hareket laboratuarı kurmuştur.

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