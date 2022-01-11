Masumlar Apartmanı bu akşam var mı? Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü...

Masumlar Apartmanı bu akşam var mı? Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü...

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünü TRT 1 yayın akışında göremeyen vatandaşlar, detayları araştırmaya başladı. Peki, Masumlar Apartmanı bu akşam yok mu, neden yok? İşte yeni bölüm tarihi...

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, hem hüzünlü hem de eğlenceli bölümleriyle ekrana geliyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun'un yer aldığı Masumlar Apartmanı, son olarak yılbaşından önce yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali’nin oturduğu OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü için arayışlar başladı.

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünü TRT 1 yayın akışında göremeyen vatandaşlar, arama motorlarına yöneldi.

Dizinin hayranları, "Masumlar Apartmanı bu akşam var mı?" sorusunu gündeme getirdi ve araştırmaya başladı.

Peki, Masumlar Apartmanı bu akşam var mı? Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü...

MASUMLAR APARTMANI BU AKŞAM VAR MI?

Bu hafta Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünün ekranlarda yer alması beklenmiyor.

Masumlar Apartmanı'nın 54.yeni bölüm tarihi ise henüz belli olmadı. Ancak önümüzdeki haftalarda dizinin yeni bölümünün ekranlarda yer alması bekleniyor.

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