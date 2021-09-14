Başlıyor! Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta? İnci'den geriye kalan...

TRT 1 ekranlarının geçtiğimiz sezona damga vuran dizisi Masumlar Apartmanı, ikinci sezonuyla ekranlarda olacak. Peki Masumlar Apartmanı bu akşam var mı, saat kaçta? İşte detaylar...

Ekranların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Masumlar Apartmanı yeni sezonu ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun, Ezgi Mola ve Merve Dizdar yer aldığı diziye İnci karakterini oynayan Farah Zeynep Abdullah veda etti.

2. sezona dair araştırmalarını sürdüren seyirciler, Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak merak ediyor.

Yeni sezonu kaçırmak istemeyen vatandaşlar, Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta? Masumlar Apartmanı bu akşam var mı? gibi sorulara yanıt arıyor.

İşte Masumlar Apartmanı 2. sezon 1. bölüm yayın tarihi..

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hikayesi ve oyunculuklarıyla geçen sezon dikkatleri çeken Masumlar Apartmanı, 14 Eylül Salı günü saat 20.00’de yeni sezonuyla TRT 1’de ekranlara gelecek.