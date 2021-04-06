Masumlar Apartmanı bu akşam yayımlanacak mı? Masumlar Apartmanı 28. bölüm ne zaman?

Masumlar Apartmanı bu akşam yayımlanacak mı? Masumlar Apartmanı 28. bölüm ne zaman?

Geçen hafta ekrana gelmeyen Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayımlanıp yayımlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı bu akşam yayımlanacak mı?

TRT 1 ekranlarının yayımlandığı günden beri büyük bir ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı araştırma konusu oldu.

Her bölümü ile sosyal medya platformu Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girmeyi başaran Masumlar Apartmanı, geçen hafta Dünya Kupası maçı sebebiyle yayımlanmamıştı.

Peki, Masumlar Apartmanı bu akşam yayımlanacak mı? Masumlar Apartmanı 28. bölümü ekranlara gelecek mi? İşte, detaylar..

MASUMLAR APARTMANI BU AKŞAM YAYIMLANACAK MI?

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi geçtiğimiz hafta Türkiye-Letonya milli maçı nedeniyle ekranlara gelmemişti.

Masumlar Apartmanı, 28 bölümü ile 6 Nisan Salı günü yani bu akşam saat 20.00'da ekranlarda olacak.

MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyinleri ekran başına kilitlemeye geliyor.

Dizinin yayımlanan 28. bölüm 2. fragmanında İnci, Han'ın tedavi görmeye başlamasının ardından düzeleceğini umut ederken öğrendikleri karşısında şok yaşar. Diğer yandan Safiye ve Gülben'in durumu kötüye gitmektedir. Han'ın kazan dairesine birini zincirlediği görülürken kim olduğu ise merak konusu oldu.

İnci henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han’ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir.

Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben’i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar.

Safiye, Gülben’i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir.

Neriman’ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur.