Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim, belli oldu mu? Geri dönüyor...

Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim, belli oldu mu? Geri dönüyor...

2. sezonuyla ekranlara dönen Masumlar Apartmanı'nda dengeler değişmeye devam ediyor. Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ın dönüşü seyircilerin merak konusu olurken, kimin oynayacağı araştırılıyor.

Salı akşamlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanına Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ın geri dönmesi damga vurdu.

Bunun üzerine Masumlar Apartmanı Ceylan kim? Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı belli mi? gibi sorular seyirciler tarafından araştırılıyor.

Han'ın eski nişanlısı olan Ceylan karakteri daha önce de birçok kez gündeme gelmiş ancak dizide görülmemişti. Peki Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim oynayacak, belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİM?

Fragmanda ilk ipuçları verilen karaktere kimin hayat vereceği merak konusu oldu. Ancak rolü canlandıracak oyuncunun henüz belli olmadığı konuşuluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Camdaki Kız dizisinde Hayri karakteriyle yaratılan merak formülü reytinglerde işe yarayınca Masumlar Apartmanı’nda da aynı taktiğin kullanıldığı öne sürüldü.

Öte yandan dizi için teklif götürülen Özgü Namal olumsuz yanıt vermişti.