Masumlar Apartmanı dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Masumlar Apartmanı'nın konusu ne?

Masumlar Apartmanı dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Masumlar Apartmanı'nın konusu ne?

TRT ekranlarının yeni dizisi Masumlar Apartmanı, senaryosu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Peki, Masumlar Apartmanı'nın senaryosu hangi kitaptan alındı? İşte Masumlar Apartmanı'nın uyarlandığı kitap

Masumlar Apartmanı dizisi, yepyeni senaryosu ve sevilen oyuncu kadrosu ile 3 bölümdür TRT ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor.

Senaryosu ile büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı'nın hangi kitaptan uyarlandığı da merak ediliyor.

MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Her Salı, akşam saat 20.00'da TRT ekranlarına kitlenen seyirciler, 'Masumlar Apartmanı'nın senaryosunu kim yazdı? Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlandı? Masumlar Apartmanı'nın uyarlandığı kitabın adı nedir?' sorularının cevabını arıyor.

MASUMLAR APARTMANI'NIN SENARİSTİ KİM?

Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünü üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisinin senaryosunu Deniz Madanoğlu üstlendi. Masumlar Apartmanı'nın senaryosunu kim yazdı? Masumlar Apartmanı'nın senaristi kim? sorusuna cevap arayanlar için; Deniz Madanoğlu, Masumlar Apartmanı'nın senaryosunu yazan kişi...

MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Ancak merak edilen esas konu, Masumlar Apartmanı bir kitaptan mı uyarlandı? İşte Masumlar Apartmanı'nın uyarlandığı kitap...

Masumlar Apartmanı dizisi, bir kitaptan uyarlandı. Masumlar Apartmanı'nın uyarlandığı kitap ise bir psikiyatrist olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı Madalyonun İçi adlı kitap.

Masumlar Apartmanı'nın esinlendiği kitabın adı nedir? sorusuna cevap arayanlar için Masumlar Apartmanı kitabının senaryosunun uyarlandığı kitabın adının Madalyonun İçi olduğunu söyledik.

Peki, Masumlar Apartmanı dizisinin konusu nedir? İşte Masumlar Apartmanı dizisinin konusu...

MASUMLAR APARTMANI'NIN KONUSU NEDİR?

Masumlar Apartmanı dizisinde İnci adında bir karakter, koruma bir dede ve erkek kardeş ile aynı evi paylaşıyor. Bir kaza atlatan İnci'nin hayatı ise bu kaza ile değişiyor.

İnci, kazadan sonra Han ile tanışarak, ailesinin gizemli hayatını çözmeye başlar.

Takıntılı 2 ablaya sahip olan Han, ablaları Safiye ve Gülben'in kendisini kaybetme korkuları ile mücadele etmek zorundadır.

İnci ve Han'ın arasındaki aşk, engellerden kurtulmak için yeterli gelecek mi? Derenoğlu ailesi ile verilen mücadelenin kazananı aşk mı olacak?