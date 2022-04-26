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    Masumlar Apartmanı ekranlara veda ediyor

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinden hayranlarını üzen haber geldi. Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'yu buluşturan Masumlar Apartmanı dizisi için final kararı alındı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 12:49
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    Masumlar Apartmanı ekranlara veda ediyor

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanının 'Çöp Apartman' bölümünden TRT 1 ekranlarına uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinden izleyicileri üzen bir haber geldi.

    Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı psikoloji ve dram türündeki Masumlar Apartmanı dizisi, ikinci sezonunda istenilen reytinglere ulaşamadı.

    Final tarihi belli oldu

    Başrollerinde Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Tansel Öngel, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin yer aldığı OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisi için final kararı alındı.

    Sosyal medyada, dizideki karakterlerin performanslarıyla viral olduğu dizi, düşük reytingler nedeniyle 24 Mayıs akşamı yayınlanacak olan 71. ve son bölümü ile ekranlara veda edecek.

    Masumlar Apartmanı ekranlara veda ediyor #1

    İkinci sezonda reytingleri düşmüştü

    Hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın eşi İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, ikinci sezonda yapıma veda etmişti.

    Farah Zeynep Abdullah'ın yerine diziye Melisa Şenolsun dahil olmuş ancak reytinglerde beklenen artış yaşanmayınca Şenolsun da diziden ayrılmıştı.

    TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin Doktor Hanım'ı Binnur Kaya, Masumlar Apartmanı'na konuk oyuncu olarak katılmıştı.

    Kaya, Kırmızı Oda dizisinin final yapmasının ardından yeni sezonda Masumlar Apartmanı dizisinin daimi kadrosunda yer almıştı.


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