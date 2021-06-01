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- Masumlar Apartmanı Esat'ın annesi Şennur kimdir? Tülay Bursa'nın biyografisi..
Masumlar Apartmanı Esat'ın annesi Şennur kimdir? Tülay Bursa'nın biyografisi..
- Haber Merkezi
- 01.06.2021 - 15:29
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun ''Madalyonun İçi'' isimli kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı, oldukça ilgi çekici senaryosuyla en çok izlenen dizilerden biri olmayı başarıyor.
Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünde, hayatımıza yeni bir karakter daha giriyor.
Dizinin yeni bölüm fragmanında Esat'ın annesi olan Şennur'un Gülben'le tanışma anları ekranlara getirildi. Bu sahnelerin ardından Şennur karakterine hayat veren Tülay Bursa'nın hayatı merak konusu oldu.
Masumlar Apartmanı Esat'ın annesi Şennur kimdir? Masumlar Apartmanı'nın Şennur'u Tülay Bursa kimdir? sorularına yanıt aranıyor.
Peki Masumlar Apartmanı Esat'ın annesi Şennur kimdir? İşte, Tülay Bursa'nın biyografisi...
MASUMLAR APARTMANI ESAT'IN ANNESİ ŞENNUR ROLÜ
Usta oyuncu Tülay Bursa, salı günlerinin reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı kadrosuna dahil oldu.
Bu akşam yayımlanacak bölümde, Esat'ın annesi Şennur Hanım oğlunu görmeye geliyor. Gülben, Esat'ın annesiyle tanışıyor ve Şennur Gülben'i yemeğe davet ediyor.
Ne yapacağın, nasıl davtanacağını bilemeyen Gülben, ablası Safiye'den yardım istiyor. Safiye de Gülben'i Şennur Hanım'la gideceği yemeğe hazırlıyor. Temizlik takıntısı olan Gülben, gittiği yemekte oldukça zor anlar geçiriyor.
TÜLAY BURSA KİMDİR?
1 Ocak 1970 tarihinde dünyaya gelen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Tülay Bursa, 1977 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir.
Ardından Devlet Tiyatrosu kadrosuna giren başarılı sanatçı, seyirlik tiyatro oyunlarının yanı sıra, müzikal yapımlarda da rol almıştır. Kamera karşısına geçerek, sinema ve dizi filmlerde de boy gösteren Tülay Bursa, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmaktadır.
Şimdiye dek 15 film ve dizide rol alan, birçok yapımı seslendiren Tülay Bursa, 2015 yılında ''Baba Candır'' dizisinde Nermin, 2016 yılında ''Mutlu Ol Yeter'' dizisinde ise Şerife karakterini canlandırmıştır.
Levent Ülgen'in eski eşi olan sanatçı, Sivil Toplum Kuruluşları'nın çalışmalarında aktif olarak görev almaktadır.
TÜLAY BURSA'NIN ROL ALDIĞI YAPIMLAR
- Aramızda Kalsın - 2013
- Umutsuz Ev Kadınları - 2012
- Kalbim 4 Mevsim - 2012
- Musallat 2 - 2011
- Sırat - 2011
- Asi - 2007
- Erkekler Ağlamaz - 2006
- Ihlamurlar Altında - 2005
- 1 Erkek 1 Kadın - 2013
- Baba Candır - 2015