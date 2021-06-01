Masumlar Apartmanı Esat'ın annesi Şennur kimdir? Tülay Bursa'nın biyografisi..

Usta oyuncu Tülay Bursa, TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oldu. Peki Esat'ın annesi Şennur karakterini canlandıran Tülay Bursa kimdir? İşte biyografisi..

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun ''Madalyonun İçi'' isimli kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı, oldukça ilgi çekici senaryosuyla en çok izlenen dizilerden biri olmayı başarıyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünde, hayatımıza yeni bir karakter daha giriyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanında Esat'ın annesi olan Şennur'un Gülben'le tanışma anları ekranlara getirildi. Bu sahnelerin ardından Şennur karakterine hayat veren Tülay Bursa'nın hayatı merak konusu oldu.

Masumlar Apartmanı Esat'ın annesi Şennur kimdir? Masumlar Apartmanı'nın Şennur'u Tülay Bursa kimdir? sorularına yanıt aranıyor.

Peki Masumlar Apartmanı Esat'ın annesi Şennur kimdir? İşte, Tülay Bursa'nın biyografisi...

MASUMLAR APARTMANI ESAT'IN ANNESİ ŞENNUR ROLÜ