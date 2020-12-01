Masumlar Apartmanı Esra öldü mü? Esra Ruşan kimdir, kaç yaşındadır?

Masumlar Apartmanı dizisinde İnci'nin en yakın arkadaşı Esra karakterine hayat veren oyuncu Esra Ruşan merak konusu oldu.

Oyuncularının merak konusu olduğu Masum Apartmanları dizisinden birçok karakter izleyicilerin ilgi odağı oldu. Dizideki ilginç karakterlerden biri de Esra karakteridir.

Dizide Esra İnci'nin en yakın arkadaşlarından biridir. İnci'ye sık sık Uygar’dan ayrılmasını, gitmesi gerektiğini ve Uygar'ın kendisi için doğru kişi olmadığını hatırlatır.

Yeni bölüm fragmanında Esat'ı kıskanan Gülben'in Esra'yı camdan aşağı ittiği görülüyor. Peki, Masumlar Apartmanı Esra öldü mü? Masumlar Apartmanı Esra kimdir?

MASUMLAR APARTMANI ESRA KİMDİR?

Esra Ruşan, 1983 yılında Kars'ta doğdu. Ailesi öğretmen.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi'ne okumak için geldiğinde sınıf öğretmeniydi. İlk olarak Arka Sokaklar dizisinde Sedef karakteriyle oyunculuk deneyimini yaşadı.

MASUMLAR APARTMANI ESRA ÖLDÜ MÜ?

Masumlar Apartmanı'nın 12. fragmanında Gülben'in Esra'yı herkesin içinde ittiği ve Esra'nın da camdan düştüğü görülüyor. Ardından polislerin eve gelmesi ve Gülben'in de korkulu anlar yaşaması da fragmanda gösteriliyor.

Esat’ın peşinden kimseyi dinlemeden, hayallerinin peşinde kalbini dinleyerek koşan Gülben’in gördüğü acaba hayal miydi yoksa gerçekten de takıntısı yüzünden Esra’yı öldürdü mü herkes tarafından merak edildi.

Gülben Karakol'a götürülürken, Esra'nın durumu gösterilmedi. Ancak Esra Ruşan twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sırık ölmedi" diyerek konuya açıklık getirdi.

ESA RUŞAN OYNADIĞI DİZİLER

2006 – Arka Sokaklar (Sedef)

2007 – Ayrılık (Ela)

2008 – Aşk Yakar (Bahar)

2012 – Ustura Kemal (Gülnaz)

2013 – Saklı Kalan

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Melis)

2017 – Vatanım Sensin (Emine)

2020 – Masumlar Apartmanı (Esra)