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    Masumlar Apartmanı final fragmanı: Safiye, Han ve Gülben'in mutlu sonu

    TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın final fragmanı izleyenleri duygulandırdı. Ekranlara veda eden dizinin son bölümünde, Safiye, Han ve Gülben, her şeyi geride bırakıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2022 - 09:44
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    Masumlar Apartmanı final fragmanı: Safiye, Han ve Gülben'in mutlu sonu

    Masumlar Apartmanı dizisi, 2 sezondur devam eden ekran macerasını noktalamaya hazırlanıyor.

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanından TRT 1 ekranlarına uyarlanan Masumlar Apartmanı, yayınlanan her bölümüyle yürekleri dağladı.

    Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Masumlar Apartmanı, 24 Mayıs Salı akşamı 71. bölümüyle final yapacak.

    Bir ailenin travmalarının hayatlarını nasıl etkilediğini gözler önüne seren dizinin bitmesi izleyicileri üzerken, tüm karakterlerin mutluluğa kavuşması da sevindirecek.

    Yayınlanan son bölüm fragmanında; takıntılarından kurtulan Safiye, Han ve Gülben, her şeyi geride bırakacak...

    İşte Masumlar Apartmanı final fragmanı...

    Masumlar Apartmanı 71. Bölüm (Final) Fragman VİDEO


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