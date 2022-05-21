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Masumlar Apartmanı final fragmanı: Safiye, Han ve Gülben'in mutlu sonu

Masumlar Apartmanı final fragmanı: Safiye, Han ve Gülben'in mutlu sonu

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın final fragmanı izleyenleri duygulandırdı. Ekranlara veda eden dizinin son bölümünde, Safiye, Han ve Gülben, her şeyi geride bırakıyor.