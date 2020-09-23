Masumlar Apartmanı fragmanı yayında! Masumlar Apartmanı'nın 3. yeni bölümü yayınlandı mı?

İlginç senaryosu ile seyircinin beğenisini kazanan Masumlar Apartmanı dizisinin konusu ne? Masumlar Apartmanı 3. bölüm yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 3. bölüm fragmanı yayında!

TRT1 ekranlarının kısa zamanda çok sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, güçlü oyuncu kadrosu ile seyirci karşısına çıktı. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi ünlü isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın konusu, diziyi izlemeyenler tarafından merak edildi.

Diziye başlayanlar da 'Masumlar Apartmanı'nın 3. yeni bölümü yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 2. bölümde ne oldu?' sorularının cevabını arıyor.

MASUMLAR APARTMANI 3. BÖLÜM FRAGMANI

Peki, Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü yayınlandı mı?

MAsumlar Apartmanı'nın 3. yeni bölümü henüz yayınlanmadı ancak Masumlar Apartmanı'nın 3. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Masumlar Apartmanı 3. bölüm fragmanı!

Masumlar Apartmanı 3. bölüm fragmanı VİDEO

Peki, Masumlar Apartmanı'nın konusu ne? Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlandı? Masumlar Apartmanı, TRT'de hangi gün yayınlanıyor? İşte detaylar...

MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Masumlar Apartmanı, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanındaki gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlandı.

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Masumlar Apartmanı bu akşam TRT 1’de izleyici ile buluşacak.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN KONUSU

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir.

Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben’in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN OYUNCULARI

Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar paylaşıyor. Dizinin kadrosunda Alper Saldıran, Metin Coşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer yer alıyor.

Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar paylaşıyor