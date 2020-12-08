Masumlar Apartmanı Gülben öldü mü? Merve Dizdar diziden ayrılıyor mu?

Masumlar Apartmanı Gülben öldü mü? Merve Dizdar diziden ayrılıyor mu?

Ekranların beğenilen dizisi Masumlar Apartmanı, her bölümüyle gündeme damga vurmaya devam ediyor. Son bölümlerdeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gülben, yaptıklarıyla herkesi şaşırtıyor.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 13. yeni bölümüyle 8 Aralık Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak.

GÜLBEN ÇÖP EVİ ATEŞE VERİYOR

Masumlar Apartmanı’nın 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde Esra’yı iterek yaralanmasına neden olan Gülben gözaltına alındı.

Sorgusu sırasında gözyaşlarına boğulan Gülben serbest kaldıktan sonra herkesi şoke eden bir hareket yapıyor. Fragmanda çöp eve giden Gülben “Bitecek artık” dedikten sonra çöpleri ateşe veriyor ve kapıyı kapatıyor.

Dumandan etkilenerek kendinden geçen Gülben, öldü mü, Meve Dizdar diziden ayrılıyor mu soruları izleyiciler tarafından merak edildi.

MERVE DİZDAR DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserinden uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar diziden ayrılmıyor.

Son bölümlerde karakterin parlama sürecine geçmesi ve Esat’a olan aşkı ile ön plana çıkmaya başlamış olması izleyicinin dikkatini çekmişken, diziden ayrılması planlanmıyor.

GÜLBEN'İN HASTALIĞI NEDİR?

Merve Dizdar'ın hayat verdiği Gülben karakteri, çekingen davranışlarıyla ilgi odağı oldu. Han'ın kardeşlerinden Gülben'in hastalığının obsesif bozukluk olduğu düşünülse de, ablası Safiye gibi aşırı obsesif tutum sergilemediği de gözlerden kaçmıyor.

Diğer yandan Gülben'in sık sık altına kaçırması da, genellikle obsesif favranış sergileyen annelerin çocuklarında görülen bir davranış şekli olarak biliniyor. Altına kaçırma durumu, aşırı temizlik durumuna çocuğu verdiği tepkidir ve bilinçdışı davranış olarak yansır.