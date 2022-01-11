Masumlar Apartmanı Gülben'in annesi genç kızlara taş çıkarır! Kızıl saçlarıyla fırtına gibi esti...

Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Gülben karakteri ile yıldızı parlayan Merve Dizdar, annesiyle gündem oldu. Ünlü oyuncunun annesi Yıldız Dizdar, sosyal medya takipçilerini güzelliği ile mest etti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, oyuncu kadrosu ve ilginç konusu ile beğeni topladı.

Son yıllarda ekrana yaptığı başarılı projelerle adını duyuran Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı, reyting rekorları kırdı.

Merve Dizdar, Ezgi ve Birkan Sokullu'nun başrolünü paylaştığı dizi, verdiği 2 haftalık aranın ardından yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yeni bölümlerinin heyecanla beklendiği dizide Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar, oyuncu ile öne çıktı.

Gupse Ozay'la bir sinema filminde yer alan ardından başarı basamaklarını hızla tırmanan Dizdar, herkesin konuştuğu isimler arasına girdi.

Son zamanlarda boşandığı eşi ile görülen ve kafa karıştıran Merve Dizdar, annesinin güzelliği ile hayranlarından beğeni dolu yorumlar aldı.

MERVE DİZDAR'IN ANNESİ GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLEDİ

Sık sık sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Merve Dizdar, bu defa annesi Yıldız Dizdar ile fotoğrafını paylaştı.

Ünlü oyuncunun annesini görenler, "Anne gibi değil, ablan sandım" şeklinde yorumlarda bulundu.

BİRÇOK BAŞARILI YAPIMDA YER ALDI

34 yaşındaki oyuncu Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol aldı.

Alice Müzikali ile adından söz ettiren Merve Dizdar hakkında araştırma yapanlar eski eşinin Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Gürhan Altundaşar olduğunu görünce çok şaşırmıştı.