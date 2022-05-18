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    Masumlar Apartmanı Gülben'in yıllar önce sunduğu program şoke etti

    Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar'ın yıllar önce TRT ekranlarında bir çocuk programı sunduğu ortaya çıktı. Dizdar'ın o halleri hayranlarını bir hayli şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 09:51
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    Masumlar Apartmanı Gülben'in yıllar önce sunduğu program şoke etti

    Yapımcılığını OGM Pictures'ın ve senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği Masumlar Apartmanı, Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlandı.

    Başrollerini; Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı dizi, finale doğru adım adım ilerliyor.

    Psikolojik bir tür olan ve konusuyla herkesi etkileyen dizide yer alan Merve Dizdar ise Gülben karakterine hayta veriyor.

    Canlandırdığı karakter sayesinde ünlenen ve herkesin ilgisini çeken Dizdar'ın, yıllar önce TRT ekranlarında çocuk programı sunduğu ortaya çıktı.

    Oyuncunun o halini gören hayranları tanımakta zorluk çekerken, sempatikliğinin ise hiç değişmediği görüldü.

    Merve Dizdar'ın yıllar önceki sunuculuğu

    Doğal güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Merve Dizdar'ın eski halini görenler inanamadı.

    2011 yılında TRT Çocuk kanalında yayınlanan "Arkadaşım Bıdı" programını sunan Dizdar'ın yıllar içerisinde farklı bir havaya büründüğü görüldü.

    Saçları ve tarzıyla çocuk programına uygun olan Merve Dizdar için sosyal medya üzerinden binlerce yorum geldi.

    Masumlar Apartmanı Gülben in yıllar önce sunduğu program şoke etti #1

    Masumlar Apartmanı Gülben in yıllar önce sunduğu program şoke etti #2

    Masumlar Apartmanı Gülben in yıllar önce sunduğu program şoke etti #3

    Masumlar Apartmanı Gülben in yıllar önce sunduğu program şoke etti #4


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