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    Masumlar Apartmanı Han kimi saklıyor? Han'ın kazan dairesindeki sırrı..

    Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan son bölümünde Han'ın kazan dairesine yemek götürmesi izleyenleri meraklandırdı. Han'ın kazan dairesinde kimi sakladığı merak konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2021 - 15:41
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    Masumlar Apartmanı Han kimi saklıyor? Han'ın kazan dairesindeki sırrı..

    Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan TRT1 ekranlarının dizisi Masumlar Apartmanı'nın dün akşam ekrana gelen 28. bölümünde ilginç anlar yaşandı.

    Han’ın düzenli bir şekilde kazan dairesine yemek götürmesi izleyenleri hayrete düşürürken kime yemek götürdüğü araştırmak konusu oldu.

    Masumlar Apartmanı Han, kazan dairesinde kimi zincirledi? Han kimi saklıyor? İşte detaylar..

    MASUMLAR APARTMANI HAN, KAZAN DAİRESİNDE KİMİ ZİNCİRLEDİ?

    Son bölümün sonunda yaşananlar ise izleyicileri korkuttu. Han'ın fobisi olduğu kazan dairesinde birine sürekli yemek götürdüğü ortaya çıktı.

    Han'ın yemek götürdüğü kişinin kim olduğu ya da böyle birinin olup olmadığı ise diğer bölümlerde ortaya çıkacak.

    Sosyal medyadaki tahminlere göre seyirciler Han'ın zincirlediği kişinin Naci olduğunu tahmin ediyor. Kısa süre önce diziden ayrılan Tansel Öngel'in hikayeye yenidem dahil olup olmayacağı ise merak konusu..

    Masumlar Apartmanı Han kimi saklıyor? Han ın kazan dairesindeki sırrı.. #1

    Masumlar Apartmanı Han kimi saklıyor? Han ın kazan dairesindeki sırrı.. #2

    Masumlar Apartmanı Han kimi saklıyor? Han ın kazan dairesindeki sırrı.. #3

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