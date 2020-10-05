Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı nedir? Han karakteri neden çöp topluyor?

İlginç senaryosuyla kısa sürede beğeni kazanan Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterinin neden çöp topladığı merak konusu oldu. Han'ın hastalığı nedir, neden çöp topluyor?

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" kitabından uyarlanan dizi Masumlar Apartmanı, kısa bir sürede izleyicileri ekran başında tutmayı başardı.

MASUMLAR APARTMANI'NDA HAN'IN HASTALIĞI NEDİR?

TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apatmanı dizisinde oyuncu Birkan Sokullu'nun canladırdığı Han karakterinin, gece yarısı çöp toladığı sahneler dikkat çekti. Han'ın çocukken yaşadığı travmalar nedeniyle böyle bir psikolojik rahatsızlığa sahip olduğu ise ilerleyen dakikalarda ortaya çıkmıştı.Han karakterinin kompulsif biriktirme yani dispozofobi rahatsızlığına sahip olduğu görüldü.

HAN NEDEN ÇÖP TOPLUYOR?

Han'ın çocukken değer verdiği eşyalar annesi tarafından çöpe atılmıştır. Han kendisi için değerli olan her şeyi korumaya çalışmaktadır. Han bu sebeple gece çöp toplamaktadır.

DİSPOZOFOBİ NEDİR?

İstifleme hastalığı olarak da bilinen Dispozofobi,değersiz, sağlıksız, kullanılmayan tüm eşyaların biriktirilmesi ve atılamaması durumuna denir.

Bu hastalığa sahip kişiler, gerekli gereksiz her şeyi biriktirme eğilimine sahip olurlar. Topladıklarını asla atamama, bunları birisi atmaya çalıştığında öfkelenme ve ileri düzeyde rahatsızlanıp kaygı duyma sorunu yaşarlar. Kişinin sosyal hayatında da çeşitli derecelerde davranış bozuklukları göstermesi mümkündür.