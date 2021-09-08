Masumlar Apartmanı için geri sayım: Masumlar Apartmanı'nın yeni sezon 2. tanıtımı yayınlandı

Geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı, ikinci sezon ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin ikinci tanıtımı yayınlanırken, 14 Eylül'de ise ekranlarda olacak.

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Masumlar Apartmanı, yeni sezonu ile yine rüzgar gibi esecek.

Salı günü yayınlanan ve reyting yarışında birinci sırada olan Masumlar Apartmanı'nın, yeni sezonun ilk tanıtımını geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı.

Yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam eden diziden bugün ikinci tanıtım gelirken, yeni fragmanda İnci'nin hayatını kaybetmesinden sonra Han'ın ailesinden uzaklaştığı görülüyor.

İşte Masumlar Apartmanı yeni sezon 2. tanıtımı..

Masumlar Apartmanı yeni sezon 2. tanıtımı VİDEO

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde; İnci, Han'ın Naci'ye yaptıklarını öğrendikten sonra, Han'ı terk etti. Ancak Naci ve Safiye'nin anlattıklarından etkilenen İnci, Han'a geri dönmeye karar verdi.

Han, İnci'nin kaldığı otele gitti. Hamile olduğu ortaya çıkan İnci, kullandığı araçla bir kamyona çarparak kaza yaptı. Kazayı gören Han ise arabadan indiğinde İnci'yi yerde ağır yaralı halde buldu.

İnci ise son nefesini Han'ın kollarında verdi. Böylece İnci'yi canlandıran Farah Zeynep Abdullah diziden ayrıldı.

İnci'nin, karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü. Farah Zeynep Abdullah'ın yerine ise diziye Melisa Şenolsun dahil oldu.