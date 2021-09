Masumlar Apartmanı ikinci sezon şarkısı: Güneş yerinde...

Masumlar Apartmanı 2.sezon ilk bölümünde çalan "Güneş Yerinde" adlı şarkı sözleri seyircilerin merak konusu oldu. İşte Güneş Yerinde şarkısı ve sözleri...

Masumlar Apartmanı, ekranlara 2. sezonuyla dönüş yaptı. Konusu ve oyuncularıyla adından sıkça söz ettiren dizinin müzikleri de bir o kadar ilgi görüyor.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı 2.sezon 1. bölümünde yer alan şarkı da merak konusu oldu. Sözleri dinleyen seyirciler, şarkının adını araştırmaya koyuldu.

Seyircilerin aradığı şarkı, Büyük Ev Ablukada'nın seslendirdiği "Güneş Yerinde" isimli parçaydı. İşte Masumlar Apartmanı'nda çalan "Güneş Yerinde" şarkısı ve sözleri...

MASUMLAR APARTMANI GÜNEŞ YERİNDE ŞARKI SÖZLERİ

-BÜYÜK EV AVLUKADA

Güneş yerinde, her şey yolunda

Yanıyor eteklerim

Dönüyor yanı başımda

Güneş yerinde, her şey yolunda

Dönüyor, dönüyor, dönüyor

Denizin dövdüğü taşlara benzer

Yüzümün aldığı haller

Evire çevire kapatıyor tokatı suratıma

Aklımın içi, aklımın içindekiler

Çünkü dünya benden ibaret

Öyle olmayaydı şayet

Kafatasımın içinde ne diye dolanıyor

Bütün bu güzellik, bütün bu rezalet

Hepsi benim, hepsi bana ait

Güneş yerinde, her şey yolunda

Yanıyor eteklerim

Dönüyor yanı başımda

Güneş yerinde, her şey yolunda

Dönüyor, dönüyor, dönüyor

Nerde bir sandalın ipi

Çözülecek kim bilir

Korkmaktan kaçmıyorsan artık

Su bile yola dönüşebilir

Gerçekler, tepedeyse gök

Yalanlar, kafadaysa çöl

Gerçekler, dipteyse kum

Yalanlar, laftaysa sel

Bu havaların ardı bozuk

Ne gelecek bilebilseniz

Korkmaktan kormayalım artık

Ordular ilk hedefiniz kendiniz

Gerçekler tepedeyse gök

Yalanlar kafadaysa çöl

Gerçekler dipteyse kum

Yalanlar laftaysa sel

Güneş yerinde her şey yolunda

Yanıyor eteklerim

Dönüyor yanı başımda

Güneş yerinde her şey yolunda

Yumucam gözlerimi yumucam

Herkes korkar

Bu dünya soğuyacak

Yıldızların arasında bir yıldız

Hem de en ufacıklarından

Mavi kadifede bir yaldız heves yani

Yani bu koskocaman dünyamız

Bu dünya soğuyacak günün birinde

Hatta bir buz yığını veyahut öyle bir bulut gibi de değil

Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak

Zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız