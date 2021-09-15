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    Masumlar Apartmanı ikinci sezon şarkısı: Güneş yerinde...

    Masumlar Apartmanı 2.sezon ilk bölümünde çalan "Güneş Yerinde" adlı şarkı sözleri seyircilerin merak konusu oldu. İşte Güneş Yerinde şarkısı ve sözleri...
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2021 - 13:28
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    Masumlar Apartmanı ikinci sezon şarkısı: Güneş yerinde...

    Masumlar Apartmanı, ekranlara 2. sezonuyla dönüş yaptı. Konusu ve oyuncularıyla adından sıkça söz ettiren dizinin müzikleri de bir o kadar ilgi görüyor.

    TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı 2.sezon 1. bölümünde yer alan şarkı da merak konusu oldu. Sözleri dinleyen seyirciler, şarkının adını araştırmaya koyuldu.

    Seyircilerin aradığı şarkı, Büyük Ev Ablukada'nın seslendirdiği "Güneş Yerinde" isimli parçaydı. İşte Masumlar Apartmanı'nda çalan "Güneş Yerinde" şarkısı ve sözleri...

    MASUMLAR APARTMANI GÜNEŞ YERİNDE ŞARKI SÖZLERİ

    -BÜYÜK EV AVLUKADA

    Güneş yerinde, her şey yolunda
    Yanıyor eteklerim
    Dönüyor yanı başımda
    Güneş yerinde, her şey yolunda
    Dönüyor, dönüyor, dönüyor
    Denizin dövdüğü taşlara benzer
    Yüzümün aldığı haller
    Evire çevire kapatıyor tokatı suratıma
    Aklımın içi, aklımın içindekiler
    Çünkü dünya benden ibaret
    Öyle olmayaydı şayet
    Kafatasımın içinde ne diye dolanıyor
    Bütün bu güzellik, bütün bu rezalet
    Hepsi benim, hepsi bana ait
    Güneş yerinde, her şey yolunda
    Yanıyor eteklerim
    Dönüyor yanı başımda
    Güneş yerinde, her şey yolunda
    Dönüyor, dönüyor, dönüyor
    Nerde bir sandalın ipi
    Çözülecek kim bilir
    Korkmaktan kaçmıyorsan artık
    Su bile yola dönüşebilir
    Gerçekler, tepedeyse gök
    Yalanlar, kafadaysa çöl
    Gerçekler, dipteyse kum
    Yalanlar, laftaysa sel
    Bu havaların ardı bozuk
    Ne gelecek bilebilseniz
    Korkmaktan kormayalım artık
    Ordular ilk hedefiniz kendiniz
    Gerçekler tepedeyse gök
    Yalanlar kafadaysa çöl
    Gerçekler dipteyse kum
    Yalanlar laftaysa sel
    Güneş yerinde her şey yolunda
    Yanıyor eteklerim
    Dönüyor yanı başımda
    Güneş yerinde her şey yolunda
    Yumucam gözlerimi yumucam
    Herkes korkar
    Bu dünya soğuyacak
    Yıldızların arasında bir yıldız
    Hem de en ufacıklarından
    Mavi kadifede bir yaldız heves yani
    Yani bu koskocaman dünyamız
    Bu dünya soğuyacak günün birinde
    Hatta bir buz yığını veyahut öyle bir bulut gibi de değil
    Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak
    Zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız

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