- Haberler
- Medya Haberleri
- Masumlar Apartmanı ikinci sezon şarkısı: Güneş yerinde...
Masumlar Apartmanı ikinci sezon şarkısı: Güneş yerinde...
- Haber Merkezi
- 15.09.2021 - 13:28
Masumlar Apartmanı, ekranlara 2. sezonuyla dönüş yaptı. Konusu ve oyuncularıyla adından sıkça söz ettiren dizinin müzikleri de bir o kadar ilgi görüyor.
TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı 2.sezon 1. bölümünde yer alan şarkı da merak konusu oldu. Sözleri dinleyen seyirciler, şarkının adını araştırmaya koyuldu.
Seyircilerin aradığı şarkı, Büyük Ev Ablukada'nın seslendirdiği "Güneş Yerinde" isimli parçaydı. İşte Masumlar Apartmanı'nda çalan "Güneş Yerinde" şarkısı ve sözleri...
MASUMLAR APARTMANI GÜNEŞ YERİNDE ŞARKI SÖZLERİ
-BÜYÜK EV AVLUKADA
Güneş yerinde, her şey yolunda
Yanıyor eteklerim
Dönüyor yanı başımda
Güneş yerinde, her şey yolunda
Dönüyor, dönüyor, dönüyor
Denizin dövdüğü taşlara benzer
Yüzümün aldığı haller
Evire çevire kapatıyor tokatı suratıma
Aklımın içi, aklımın içindekiler
Çünkü dünya benden ibaret
Öyle olmayaydı şayet
Kafatasımın içinde ne diye dolanıyor
Bütün bu güzellik, bütün bu rezalet
Hepsi benim, hepsi bana ait
Güneş yerinde, her şey yolunda
Yanıyor eteklerim
Dönüyor yanı başımda
Güneş yerinde, her şey yolunda
Dönüyor, dönüyor, dönüyor
Nerde bir sandalın ipi
Çözülecek kim bilir
Korkmaktan kaçmıyorsan artık
Su bile yola dönüşebilir
Gerçekler, tepedeyse gök
Yalanlar, kafadaysa çöl
Gerçekler, dipteyse kum
Yalanlar, laftaysa sel
Bu havaların ardı bozuk
Ne gelecek bilebilseniz
Korkmaktan kormayalım artık
Ordular ilk hedefiniz kendiniz
Gerçekler tepedeyse gök
Yalanlar kafadaysa çöl
Gerçekler dipteyse kum
Yalanlar laftaysa sel
Güneş yerinde her şey yolunda
Yanıyor eteklerim
Dönüyor yanı başımda
Güneş yerinde her şey yolunda
Yumucam gözlerimi yumucam
Herkes korkar
Bu dünya soğuyacak
Yıldızların arasında bir yıldız
Hem de en ufacıklarından
Mavi kadifede bir yaldız heves yani
Yani bu koskocaman dünyamız
Bu dünya soğuyacak günün birinde
Hatta bir buz yığını veyahut öyle bir bulut gibi de değil
Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak
Zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız