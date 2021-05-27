Masumlar Apartmanı İnci diziden ayrılıyor mu? Seyirciyi şaşırtan karar...

TRT1 ekranlarının başarılı dizisi Masumlar Apartmanı'ndan bir veda haberi geldi. Son bölümde Han'a boşanma davası açan İnci, diziden ayrılacak mı? Farah Zeynep Abdullah'tan veda kararı...

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi, başrol vedası ile seyircinin gündemine geldi.

İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın Han karakterine boşanma davası açması kafaları karıştırdı. İnci'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

Dizinin akıbeti merak konusu olurken, Masumlar Apartmanı İnci diziden ayrılıyor mu? sorusu akıllarda yerini aldı. Peki İnci diziden ayrılacak mı? Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'na veda mı edecek? İşte ayrıntılar..

MASUMLAR APARTMANI İNCİ DİZİDEN AYRILACAK MI?

TRT1 ekranlarında her hafta salı akşamı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizide İnci rolü ile Farah Zeynep Abdullah dizi severlerin beğenisini topluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İnci karakteri diziden ayrılıyor. Altuntaş haberinde, ''TRT için çektiği Masumlar Apartmanı'nda birkaç aydır İnci'ye hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı bilgisi kulaktan kulağa yayılıyordu. Zaman zaman çok ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğunu ve ayrılmak istediğini belirten oyuncunun sezon finalinde ekibe veda edeceği ortaya çıktı.'' ifadelerine yer verdi.

Masumlar Apartmanı İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrıldığı hakkında dizi ekibinden resmi bir açıklama bulunmamaktadır.