Masumlar Apartmanı İnci neden yok, nerede? Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı?

Masumlar Apartmanı İnci neden yok, nerede? Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı?

Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın yeni bölümde yer almaması seyircileri üzdü. İnci diziden ayrıldı mı, Farah Zeynep neden yok? soruları araştırılıyor.

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümündeki değişiklik izleyicileri şok etti.

İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ı dizide göremeyen izleyenler, "Masumlar Apartmanı İnci neden yok? Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Son bölümünde Han'ın ailesinden ayrılamayışıyla hayalleri yıkılan İnci diziden mi ayrıldı, Farah Zeynep Abdullah neden yok? İşte detaylar..

MASUMLAR APARTMANI İNCİ NEDEN YOK?

Geçen hafta ekranlara gelen bölümde Han ile yeni bir eve çıkma planları kuran İnci'nin hayalleri suya düşmüştür. Han, ablası Safiye'yi ve ailesini bırakmak istemez, İnci'ye hep birlikte yaşama teklifinde bulunur.

Duydukları karşısında yıkılan İnci, büyük bir kırgınlık yaşar ve uzaklaşmak ister.

Han, incinin ortalarda olmamasından dolayı çok kötü bir haldedir ve İnci’yi bulma amacıyla elinden gelen her şeyi dener, her kapıyı çalar. Ne yazık ki çabaları bir sonuç vermez.

Han’ın halihazırda var olan terk edilme korkusu bu olayla iyice güçlenir ve bu durum Han’ı içsel olarak mahveder.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Masumlar Apartmanı İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın sağlık sorunlarından dolayı kısa süre ara verdiği iddia edildi.

Abdullah diziden ayrıldığı hakkından açıklama bulunmamaktadır.