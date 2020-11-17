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- Masumlar Apartmanı İnci'nin kardeşi Ege kimdir? Emir Özden kaç yaşında, nereli?
Masumlar Apartmanı İnci'nin kardeşi Ege kimdir? Emir Özden kaç yaşında, nereli?
- Haber Merkezi
- 17.11.2020 - 17:09
Masumlar Apartmanı dizisinde Ege karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Emir Özden'in kim olduğu merak ediliyor. Birçok insan Emir Özden'in kaç yaşında olduğunu araştırıyor.
MASUMLAR APARTMANI EGE KİMDİR?
Masumlar Apartmanı dizisinde Ege karakterini Emir Özden canlandırmaktadır. Masumlar Apartmanı'nın Ege'si Emir Özden 21 Ekim 1996 yılında doğmuştur. Genç oyuncular arasında dikkat çekmektedir. Ege, asla sorumluluk almaya yeltenmeyen, serseri ve asi ruhlu biridir.
EMİR ÖZDEN KİMDİR?
Emir Özden, 21 Ekim 1996 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş genç bir oyuncudur. 1.68 boyundadır.61 kilogramdır. Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi
Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamlamasının ardından Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde eğitimine devam etmiştir. Kanatsız Kuşlar dizisi ile tanınmaya başlamıştır.
EMİR ÖZDEN DİZİLERİ
2020 – Masumlar Apartmanı (Ege)
2017 – Kanatsız Kuşlar (Emre)
2016 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Kömür)
2015 – Poyraz Karayel
2014 – Not Defteri
2013 – Böyle Bitmesin
2012 – Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam