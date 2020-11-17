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Masumlar Apartmanı İnci'nin kardeşi Ege kimdir? Emir Özden kaç yaşında, nereli?

Masumlar Apartmanı İnci'nin kardeşi Ege kimdir? Emir Özden kaç yaşında, nereli?

TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. İnci'nin erkek kardeşi olan Ege karakteri kimdir, gerçek adı nedir merak konusu oldu.