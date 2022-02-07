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Masumlar Apartmanı izleyicilerini şoke eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda etti

Masumlar Apartmanı izleyicilerini şoke eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda etti

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'ndan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Dizinin yayınlanan 57. bölüm fragmanına göre, başrol oyunculardan biri diziye veda edecek.