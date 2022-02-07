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- Masumlar Apartmanı izleyicilerini şoke eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda etti
Masumlar Apartmanı izleyicilerini şoke eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda etti
- Haber Merkezi
- 07.02.2022 - 11:23
Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, heyecan dolu bölümleriyle salı akşamları milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali’nin oturduğu OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisi, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vurmayı başarıyor.
Ancak başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi, 2. sezonunda reyting listelerinde hedeflenen başarıyı gösteremedi.
Hal böyle olunca diziden izleyicileri üzecek bir ayrılık haberi geldi.
MELİSA ŞENOLSUN VEDA EDİYOR
Masumlar Apartmanı dizisine 2. sezonda Rüya karakteriyle dahil olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun'un projedeki macerası kısa sürdü. Şenolsun, Masumlar Apartmanı dizisine 57. bölümle birlikte veda ediyor.
Ünlü oyuncunun diziye veda etme nedeni ise Rüya karakterinin senaryoda öne çıkmayışı ve dizinin reyting listelerinde istenilen başarıyı gösterememesi olarak belirtiliyor.
Masumlar Apartmanı dizisinin 8 Şubat Salı akşamı ekranlara gelecek 57. bölüm fragmanında da Rüya karakterinin gözyaşları içinde veda ettiği görüldü.
Masumlar Apartmanı 57. Bölüm Fragmanı VİDEO
İZLEYİCİLER TEPKİLİ
Masumlar Apartmanı dizisinin izleyicileri, Twitter hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Melisa Şenolsun'un diziden ayrılmasına tepki gösterdi.