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    Masumlar Apartmanı izleyicilerini şoke eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda etti

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'ndan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Dizinin yayınlanan 57. bölüm fragmanına göre, başrol oyunculardan biri diziye veda edecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 11:23
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    Masumlar Apartmanı izleyicilerini şoke eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda etti

    Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, heyecan dolu bölümleriyle salı akşamları milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali’nin oturduğu OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisi, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vurmayı başarıyor.

    Ancak başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi, 2. sezonunda reyting listelerinde hedeflenen başarıyı gösteremedi.

    Hal böyle olunca diziden izleyicileri üzecek bir ayrılık haberi geldi.

    MELİSA ŞENOLSUN VEDA EDİYOR

    Masumlar Apartmanı dizisine 2. sezonda Rüya karakteriyle dahil olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun'un projedeki macerası kısa sürdü. Şenolsun, Masumlar Apartmanı dizisine 57. bölümle birlikte veda ediyor.

    Ünlü oyuncunun diziye veda etme nedeni ise Rüya karakterinin senaryoda öne çıkmayışı ve dizinin reyting listelerinde istenilen başarıyı gösterememesi olarak belirtiliyor.

    Masumlar Apartmanı dizisinin 8 Şubat Salı akşamı ekranlara gelecek 57. bölüm fragmanında da Rüya karakterinin gözyaşları içinde veda ettiği görüldü.

    Masumlar Apartmanı 57. Bölüm Fragmanı VİDEO

    İZLEYİCİLER TEPKİLİ

    Masumlar Apartmanı dizisinin izleyicileri, Twitter hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Melisa Şenolsun'un diziden ayrılmasına tepki gösterdi.

    Masumlar Apartmanı izleyicilerini şoke eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda etti #1

    Masumlar Apartmanı izleyicilerini şoke eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda etti #2

    Masumlar Apartmanı izleyicilerini şoke eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda etti #3


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