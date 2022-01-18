Masumlar Apartmanı jübile oldu! Farah Zeynep Abdullah o defteri kapattı...

Masumlar Apartmanı jübile oldu! Farah Zeynep Abdullah o defteri kapattı...

Bergen filminin yıldızı Farah Zeynep Abdullah, takipçisinin "televizyonda olacak mısınız" sorusuna sevenlerini üzen bir yanıt verdi.

Vizyona girecek olan Bergen filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah'tan sevenlerini üzen bir haber geldi.

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği İnci karakteri ile izleyici karşına çıkan Abdullah, Instagram'da soru cevap etkinliği düzenleyerek takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Gelecek sezon televizyonda olacak mısın Farah? Bir dizide doya doya izlemek istiyoruz" sorusunu yöneltti.

"İSTEMİYORUM, YAPAMIYORUM"

Abdullah, takipçisinin sorduğu soruya "Her hafta üç saatlik bölüm içinde olmak istemiyorum" yanıtını verdi.