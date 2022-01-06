Masumlar Apartmanı kan kaybediyor! O ismin ayrılık kararı izleyicileri şoke etti

Masumlar Apartmanı kan kaybediyor! O ismin ayrılık kararı izleyicileri şoke etti

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Naci karakteriyle dikkati çeken Tansel Öngel, Maske Kimsin Sen yarışmasının sunuculuğunu üstlendi. Akabinde Tansel Öngel'in diziden ayrılacağı iddia edildi.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali’nin oturduğu OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisi, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vurmayı başarıyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Masumlar Apartmanı'ndan izleyicileri şoke eden bir ayrılık haberi geldi.

TANSEN ÖNGEL AYRILACAK İDDİASI

Heyecan dolu bölümleriyle salı akşamlarına damgasını vuran Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Naci karakteriyle adından söz ettiren Tansel Öngel hakkında hayranlarını üzecek bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'in haberine göre; şimdilerde Maske Kimsin Sen yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Tansel Öngel, Masumlar Apartmanı dizisine senaryo gereği ölerek veda edecek.

Ancak Tansel Öngel'in diziden ayrılacağı yönünde çıkan iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.