Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı Naci neden gitti, geri gelecek mi?

Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı Naci neden gitti, geri gelecek mi?

TRT 1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nda Naci karakterinin Safiye'ye veda edip gitmesi sevenlerini üzdü. Naci'nin tekrar geri gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

TRT 1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nın dün akşamki bölümünde şok bir ayrılık yaşandı. Naci karakterinin, Safiye'ye veda edip gitmesi sevenlerini üzdü.

Dizinin sıkı takipçileri, Naci karakterinin Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Masumlar Apartmanı neden gitti, geri gelecek mi? sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı Naci neden gitti, geri gelecek mi?

NACİ DİZİDEN AYRILIYOR MU, NEDEN GİTTİ?

Reyting sıralamasında en üst sıralarda yer alan Masumlar Apartmanı dizisinde şok bir ayrılık yaşandı. Dizinin son bölümünde, Safiye’nin ilk aşkı Naci’nin gidişi, sevenlerini bir hayli üzdü.

Safiye'nin aşkı uğruna yıllar sonra geri dönen Naci, hastalığı nedeniyle sık sık zor anlar yaşıyor. Tansel Öngel'in hayat verdiği Naci öğretmenin hastalığı henüz bilinmese de vücudunun bazı bölümlerinde hissizlik yarattığı görülüyor. Atakları git gide artan Naci, son zamanlarını sevdiği kadın Safiye ile geçirmek için gelmişti.

Her bölümde durumunun giderek ağırlaştığı bilinen Naci, Han'ın ablasının daha fazla üzüleceği korkusuyla Naci'den gitmesini istemesi üzerine Safiye'ye veda edip gitti. Naci'nin ölüp ölmeyeceği henüz kesinlik kazanmadı. Ekrana gelecek 27. yeni bölümle birlikte Naci'nin dizideki durumu da netlik kazanacak.