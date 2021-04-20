Masumlar Apartmanı Naci geri mi dönüyor? Naci ve Safiye aşkı yeniden..

Masumlar Apartmanı Naci geri mi dönüyor? Naci ve Safiye aşkı yeniden..

Safiye'nin aşkı Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel'in Masumlar Apartmanı'na geri döneceği haberi seyircileri heyecanlandırdı. Pek, Naci geri dönecek mi? İşte Tansel Öngel'den flaş hamle..

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı 20 Nisan Salı akşamı 30. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Safiye'nin unutamadığı aşkı Naci'nin akıbeti bir süredir sorgulanırken sosyal medya kullanıcıları Han'ın kazan dairesine kilitlediği kişinin Naci olabileceğini iddia etti. Dizinin yeni bölümünün ilerleyen sahnelerinde Han'ın kazan dairesine kimi zincirlediğinin belli olacağı düşünülüyor

Bu nedenle Masumlar Apartmanı Naci geri mi geliyor? Masumlar Apartmanı Han'ın kazan dairesine kilitlediği kişi Naci mi? soruları akıllarda yer alıyor.

İşte Masumlar Apartmanı Naci'nin akıbeti..

MASUMLAR APARTMANI NACİ GERİ Mİ DÖNDÜ?

Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterine can veren ünlü oyuncu Tansel Öngel, Ramazan ayı boyunca her gün saat 23.45’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Mavera dizisinde “Mahmud” rolüyle seyircinin karşısına çıkmak için el sıkıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre reyting rekortmeni Masumlar Apartmanı'nda beklenen oldu ve Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel'le yeniden anlaşma yapıldı.

Senaryo gereği Ankara'ya gitmiş gibi gösterilen Öngel'in hangi bölümde dizide görüneceği ise henüz netleşmedi.