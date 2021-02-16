Masumlar Apartmanı Naci öldü mü, Han mı öldürdü? Tansel Öngel diziden ayrıldı mı?

Masumlar Apartmanı Naci öldü mü, Han mı öldürdü? Tansel Öngel diziden ayrıldı mı?

Masumlar Apartmanı Naci karakteri, kaldığı otel odasında kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Han'ın ölümle tehdit ettiği Naci'ye ne olduğu ise izleyenleri meraklandırdı. Peki Naci öldü mü?

Masumlar Apartmanı dizisinde geçtiğimiz bölümlerle ölümcül bir hastalığı olan Naci karakterinin ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu.

Yeni bölüm fragmanında kanlar içinde yerde yatan Naci, İnci'nin kardeşi Ege tarafından bulundu.

16 Şubat tarihli bölüme dair ipuçları veren Masumlar Apartmanı 21. Bölüm fragmanı ardından Naci'nin akıbeti merak konusu oldu.

Safiye Naci'yle dışarı çıkacağı için büyük bir heyecan yaşadı. Han da ablasındaki bu büyük değişikliği mutlulukla izledi ve ona yeni kıyafetler aldı. Ancak Naci'nin son hali akıllarda soru işareti bıraktı.

Peki Naci öldü mü? Tansel Öngel diziden çıkıyor mu? İşte merak edilen detaylar..

MASUMLAR APARTMANI NACİ ÖLDÜ MÜ, HAN MI ÖLDÜRDÜ?

Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanında,yeni kıyafetlerini giyen Safiye büyük bir heyecan içinde apartman girişine çıkarak ilk ve tek aşkı Naci'yi bekledi.

Ancak Naci'nin gelmemesi Safiye'yi telaşlandırdı. Son sahnede ise o anlarda Naci'nin otel odasında kanlar içinde yerde yattığı görüldü.

İnci ise Naci'ye olanlardan dolayı Han'dan şüpheleniyor. İnci, Han'a Naci'yi ölümle tehdit ettiğini ve ardından bu şekilde bulunmasının garip geldiğini söylüyor.

Çünkü Han, Naci’nin ölmesi durumunda ablasının yıkılacağını düşündüğü için Naci’nin karşısına çıkarak gitmesini ve bir daha ablasıyla konuşmamasını istedi. Eğer bunu yapmaması durumunda onu öldürmekle tehdit etti.

Diğer yandan ise Naci'yi kanlar içinde hastaneye kaldırılırken gören Safiye ise yine yıkılıyor. Umutlarını yeniden kaybeden Safiye, annesinin hayalinin suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor.

TANSEL ÖNGEL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel diziye katıldığından beri en çok merak edilen isimlerden biri oldu.

Yıllar sonra hayatının tek aşkı Safiye ile bir araya gelmek isteyen Naci aslında ölmek üzeredir. Naci'nin hastalığı ile ilgili herhangi bir ayrıntı henüz yok.

Ayrıca Naci'nin ne zaman öleceği, hangi bölümde ayrılacağı hala belirsizliğini koruyor.