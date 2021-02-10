Masumlar Apartmanı Naci'den 'Ela Gözlüm' performansı

Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini oynayan Tansel Öngel, dün akşam yayınlanan bölümünde izleyicileri duygulandırdı. Ela Gözlüm türküsünü söyleyen Naci'nin performansı büyük beğeni topladı.

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı dün akşam 21. bölümüyle ekranlara geldi.

Gerçek bir hayat hikayesini anlatan dizide oyuncuların canlandırdıkları karakterler de oldukça dikkat çekiyor.

Dizinin yayınlanan son bölümünde, Safiye'nin Naci ile buluşmak için çaba göstermesi ve büyük bir adım atması seyircileri şaşırttı.

Safiye'nin büyük aşkı Naci, yazdığı şiirler ve güzel cümleler ile biliniyordu. Dün akşam Naci'nin bir yeteneği daha ortaya çıktı.

Safiye'si ile ayrı kaldığı süreçte saz çalmayı da öğrenen Naci, öğrencilerini evine davet etmişti. Safiye'nin küçük kardeşi Neriman ve İnci karakterinin kardeşi Ege, öğretmenlerinin saz performansını dinlemek için bir araya geldiler.

SAZ ÇALIP TÜRKÜ SÖYLEDİ

Bu sırada saz sesini duyan Safiye cama yaklaşıp Naci hocanın söylediği türküyü dinlemeye başladı.

Naci hoca, Ela gözlüm ben bu elden gidersem' türküsünü söyledi. O söyledikçe Safiye ağladı.

Tansel Öngel'in kendi sesiyle gerçekleştirdiği bu performans izleyicilerden de tam not aldı.