Masumlar Apartmanı Naci'nin eşini kim oynuyor? Pervin Bağdat kimdir, kaç yaşında?

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Safiye'nin eski aşkı Naci'nin eşi rolünü oynayacak Pervin Bağdat merak konusu oldu.

Masumlar Apartmanı dizisine katılacak yeni oyuncu sosyal medyada merak konusu oldu.

Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola’nın gençlik aşkı Naci’nin gelişiyle birlikte dizide tansiyon yükselirken, son olarak güçlü kadroya Naci’nin eşi de dâhil oluyor. Yeni karakteri Pervin Bağdat'ın canlandıracağı öğrenildi.

Peki, Masumlar Apartmanı Naci'nin eşi kim? Pervin Bağdat kimdir, kaç yaşında?

PERVİN BAĞDAT KİMDİR?

Pervin Bağdat, Bilkent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Başak burcudur.

1981 yılının Eylül ayında İstanbul’da dünyaya gelen Pervin Bağdat ilk oyunculuk deneyimini 2000 yılında Bizim Evin Halleri isimli dizide Kamuran karakteri ile gerçekleştirmiştir.

Daha sonra Dabbe Bir Cin Vakası, Htr2b Dönüşüm, Azap Çavuşu, Ağlatan Dans, Bir Don Juan Öldürmek, 7YÜZ, Daha ve Kayseri Aslanı: Çin İşi gibi sinema ve dizilerde rol almıştır.

Ayrıca 2017 yılında Kürklü Venüs isimli tiyatro oyununda yer almıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda Şekerpare, Kerbela, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Galilei’nin Yaşamı. Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda Aklı Havada ve Medeni Hali Kadın, Ya Da Tiyatrosu’nda ise Body Peeling gibi oyunlarda yer almıştır.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Han, Naci'nin kendisiyle ilgili geçmişten bir sırrı bildiğini öğrenir. Bu, Naci'ye daha da bilenmesini sağlar. Esat'tan tamamen vazgeçen Gülben, yeni bir heyecana kucak açar.



İnci, Memduh'un taksi şoförlüğü yaptığını öğrendikten sonra radikal bir karar alır ama kimseye söylemez. İnci'nin kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Han onu takip eder ve gördüklerini yanlış anlar.



Çöp evin yanmasıyla ortaya çıkan başka bir sır ise Safiye'yi allak bullak eder. Üstüne Naci hakkında öğrendiği bir gerçek Safiye'ye yıllardır sakındığı bir adım attırır.