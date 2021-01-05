Masumlar Apartmanı neden yok, bitti mi? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman?

Masumlar Apartmanı neden yok, bitti mi? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman?

Masumlar Apartmanı dizisinden sevenlerine kötü haber geldi. Yayın akışında tekrar bölümünü gören seyirciler, Masumlar Apartmanı neden yok, bitti mi, yeni bölüm ne zaman sorularını araştırıyor.

TRT ekranlarının en çok izlenen dizisi olan Masumlar Apartmanı,bu hafta tekrar bölümüyle ekranlara geliyor.

5 Ocak Salı günü 17. bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

Masumlar Apartmanı seyircileri arama motorlarında yoğun bir şekilde Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yok, Masumlar Apartmanı bitti mi, yeni bölüm ne zaman sorularını araştırıyor.

Peki Masumlar Apartmanı bu akşam neden yok? İşte detaylar..

MASUMLAR APARTMANI NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Yılbaşı nedeniyle birçok dizi bu hafta yeni bölüm vermeyecek.

Masumlar Apartmanı da bu dizilerden bir tanesi. 5 Ocak salı günü Masumlar Apartmanı yeni bölüm yok, dizi haftaya normal seyrinde devam edecek.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masumlar Apartmanı 17. bölüm heyecanla bekleniyor. Bu hafta ekranlara gelmeyen Masumlar Apartmanı yeni bölüm, haftaya yani 12 Ocak 2021 Salı günü TRT1 ekranlarında olacak.

Yeni bölümlerde Masumlar Apartmanı kitabın dışına çıkacak. Kitabı okuyanlar ve dizi arasında artık senaryo değişiklikleri de gelecek.