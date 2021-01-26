Masumlar Apartmanı nerede? Masumlar Apartmanı hangi semtte çekiliyor? Masumlar Apartmanı adresi..

Masumlar Apartmanı nerede? Masumlar Apartmanı hangi semtte çekiliyor? Masumlar Apartmanı adresi..

TRT1 ekranlarının rekorlar kıran dizisi Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor, hangi mekanlar kullanılıyor fazlasıyla merak ediliyor. Peki Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?

Yayınlandığı ilk bölümden beri konusu ve kadrosuyla seyircinin beğenisini toplayan Masumlar Apartmanı ile ilgili birçok detay merak ediliyor.

Masumlar Apartmanı dizisi İstanbul’un neresinde hangi mahalle ve semtinde çekimleri yapılıyor sorularının cevabını merakla araştırıyor.

Diziyle ilgili en çok sorulan konuların başında apartman nerede hangi mahallede sorusu yer alıyor. Peki Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor, hangi semtte?

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı'nda adını diziye veren apartmanın nerede olduğu her bölümde merakları uyandırmayı başarıyor.

Nostaljik görüntüsüyle oldukça beğenilen apartmanın hangi semtte olduğu seyircilerin araştırma konusu oluyor.

Masumlar Apartmanı’nın çekimleri İstanbul Balat ve Beyoğlu’nda gerçekleştiriliyor. Masumlar Apartmanı dizisinde kullanılan apartman, önceden Şahsiyet dizisinin çekimleri için de kullanılmıştı.

Birçok dizinin çekiminde kullanılan bu apartman, Asmalı Mescit Mahallesi Jurnal Sokak’ta bulunuyor.

MASUMLAR APARTMANI ADRESİ

Masumlar Apartmanı adresini merak edenler arama motorlarından sıklıkla araştırma yapıyor.

İşte Masumlar Apartmanı adresi:

"Asmalı Mescit, Masumlar Apartmanı, Jurnal Sokak, Beyoğlu/İstanbul"