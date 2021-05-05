Masumlar Apartmanı'nın Okşan'ı İpek Ayaz Kortunç kimdir? İpek Ayaz Kortunç hakkında bilgiler..

Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna katılan İpek Ayaz Kortunç, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hikmet Bey'in tanıdığı Okşan karakterine hayat veren İpek Ayaz Kortunç kimdir?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi isimli kitabından uyarlanan TRT 1 kanalının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı, oldukça ilgi çekici senaryosuyla en çok izlenen dizilerden biri olmayı başarıyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünde, hayatımıza yeni bir karakter daha giriyor.

Dizinin hayranlarının dikkatini çeken Okşan karakteri, merak konusu oldu. Okşan ile Safiye arasında yaşanan atışmalar diziye eğlence katarken Okşan karakterine kimin hayat verdiği merak edildi.

Dizinin takipçileri "Masumlar Apartmanı Okşan kimdir? Masumlar Apartmanı'nın Okşanı İpek Ayaz Kortunç kimdir?" sorularına yanıt arıyor.

Peki Masumlar Apartmanı Okşan'ı İpek Ayaz Kortunç kimdir? İşte, İpek Ayaz Kortunç'un biyografisi...

MASUMLAR APARTMANI OKŞAN KARAKTERİ

Safiye ve ailesinin yaşadığı eve gelen Okşan, Safiye’nin onu eve almaması ve kovmasına rağmen kapıdan gitmez. Eve yabancı kimseyi almayan, kardeşinin eşi İnci’ye bile hayatı zindan eden Safiye’nin hiç tanımadığı birini eve alması imkansızdır.

Ansızın kapıya dayanan Okşan’ı eve almamak için çabalayan Safiye ve Gülben’in, Okşan’ı adeta defetmeye çabaladıkları sırada babaları Hikmet Bey gelir.

Memleketten bir tanıdıklarının kızı olan Okşan, kendini tanıtırak annesi ve babasının adını söyler. Alzheimer olduğu için kendi çocuklarını bile zaman zaman tanıyamayan Hikmet Bey'in yıllardır görmediği birini tanıması Safiye başta olmak üzere herkesi şaşırtır.

Her ne kadar Hikmet Bey, Okşan’ı tanısa da Safiye’nin onu eve almaya niyeti yoktur. Kardeşinin eşini bile eve almak istemeyen, babası fenalaştığında ev kirlenecek endişesiyle ambulansı aramayan, sağlıkçılar eve girdiği için günlerce temizlik yapan Safiye’nin bir yabancıyı eve alması imkansız gibi görünüyor.

İPEK AYAZ KORTUNÇ KİMDİR?

1985 yılında İstanbul'da doğan oyuncu İpek Ayaz Kortunç, eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Tiyatro oyunculuğu ile birlikte birçok dizi ve filmde de rol alan İpek Ayaz Kortunç, şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde Okşan karakterine hayat vermektedir.

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