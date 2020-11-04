TRT1'de ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisinde yeni bölüm yayınlanmadan önce Safiye, Gülben ve Han'dan gelen İzmir depremi mesajı, izleyenleri duygulandırdı.

Dün akşam 8. bölümüyle ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisi yayınlanmadan önce oyuncuların İzmir'de meydana gelen depremle ilgili söyledikleri herkesi duygulandırdı.

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı ekibi İzmir için kamera karşısına geçti.

"KALPLERİMİZ, DUALARIMIZ SİZİNLE"

Masumlar Apartmanı dizisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Masumlar Apartmanı olarak İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Arama kurtarma ekiplerimize ve destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Kalplerimiz ve dualarımız seninle #GeçmişOlsunİzmir" ifadeleri kullanıldı.

Masumlar Apartmanı oyuncularından duygulandıran İzmir mesajı VİDEO