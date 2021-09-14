Son olarak Atiye dizisiyle parlayan oyuncu Melisa Şenolsun, Masumlar Apartmanı 2. sezonuna "Rüya" karakteriyle girdi. Peki Masumlar Apartmanı Rüya kimdir? Melisa Şenolsun kaç yaşında, evli mi?

TRT1'in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı, sezon finalinin ardından 2. sezonuyla ekranlara geliyor.

İnci'nin vedası seyircileri üzse de, diziye yeni bir isim dahil oldu.

Rüya karakteriyle Masumlar Apartmanı kadrosuna giren Melisa Şenolsun, seyircilerin merak konusu oldu. Han'a yeni bir umut olması beklenen Rüya'ya dair araştırmalar hızlandı.

Masumlar Apartmanı Rüya kimdir? Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi...

MASUMLAR APARTMANI RÜYA KİMDİR?

Masumlar Apartmanı dizisinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan gönderide, "Hikayemize rüzgar gibi girecek başına buyruk Rüya ile tanışmaya hazır mısınız?" ifadelerine yer verildi. Oyuncunun karakteri bu akşam yayınlanan bölüm ile belli olacak.

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

2021 itibarıyla 24 yaşındaki Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun olmuştur. 20 yaşında olan genç oyuncunun Efecan Şenolsun adlı bir erkek kardeşi bulunmaktadır.

6 yaşından itibaren tiyatrolarda rol almaya başlayan Melisa Şenolsun ablası sayesinde tiyatroya adım atmıştır. Ablasının tiyatro gösterisini izlemeye giden Melisa Şenolsun ablası gibi oyuncu olmaya karar vermiştir. 7 sene boyunca jimnastik ve bale kurslarına giden Melisa Şenolsun sporla iç içedir.

Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı. Netflix'te yayınlanan Atiye dizisindeki "Cansu" karakteriyle zirveyi yakaladı.

2021 yılında Masumlar Apartmanı 2. sezonuna dahil olan Şenolsun, "Rüya"yı canlandıracak.

Genç oyuncu şimdilerde ise Umut Evirgen ile birlikteliğini sürdürüyor.