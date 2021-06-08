Masumlar Apartmanı sezon finali fragmanı: İnci hamile mi?

Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen sezon finali fragmanı yayınlandı. Han'ın elinde gebelik testini gören seyirciler, İnci hamile mi sorusunu araştırıyor. İşte sezon finali ayrıntıları...

Sezon boyunca reyting rekorları kıran iddialı yapım Masumlar Apartmanı, sezon finali bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek.

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin rol aldığı TRT1 ekranlarını kasıp kavuran Masumlar Apartmanı dizisi sezon finali fragmanı da merak konusu oldu.

37. bölüm fragmanında; İnci bir anda evden çıkıp giderken ev halkı arkasından bakakaldı. Han sinir krizi geçirirken İnci, şehirden uzak bir yere kaçtı.

Han'ın elinde gebelik testi görülen fragmanda Safiye'nin de olduğu sırada İnci'nin karnını tutması seyircilerin dikkatinden kaçmadı.

Dizinin sıkı takipçileri İnci hamile mi sorusunu araştırıyor. Peki İnci hamile mi? Sezon finalinde neler olacak? İşte ayrıntılar..

Masumlar Apartmanı 37. Bölüm Fragmanı Sezon Finali VİDEO

MASUMLAR APARTMANI SEZON FİNALİ

Naci, tedavi olmaya gidiyor. Gülben iç dünyasını Esat'a açıyor. İnci ise Han'ı terkediyor.

Han, elindeki hamilelik testine bakarken araya hayal sahnesi girer. Bebek ağlaması ve beşik olması, İnci'nin hamile olduğunu gösterir.

Farah Zeynep Abdullah'ın sezon finali bölümüyle birlikte diziden ayrılacağı konuşulurken oyuncu, iddiaları yalanladı.

Fragmanda Han ve İnci’nin duygu yüklü sahneleri damga vuruyor. İnci’ye sarılan Han gözyaşları içinde “Hepiniz iyi olacaksınız. Ama ben öleceğim” sözleri ise dikkat çekiyor.

Bir kaza ile yolları buluşan Han ve İnci'yi yine bir kaza mı ayıracak? Masumlar Apartmanı, sezon finaliyle 8 Haziran Salı akşamı TRT1'de.