Masumlar Apartmanı sezon finali ne zaman? Veda edeceği tarih kesinleşti..

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan ve gerçek hayat hikayelerini ele alan Masumlar Apartmanı'nın sezon finali tarihi belli oldu. Peki Masumlar Apartmanı sezon finali ne zaman?

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi, bir süredir sezon finali yapacağı iddialarıyla gündeme geliyor.

Bu iddialar nedeniyle dizinin hayranları, arama motorları üzerinden Masumlar Apartmanı sezon finali ne zaman? sorusuna yanıt arıyor.

Dizinin ekranlara veda edeceği tarih belli oldu. Peki Masumlar Apartmanı sezon finali ne zaman? İşte Masumlar Apartmanı sezon finali tarihi...

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

TRT 1 ekranlarında yayımlanan ve reytinglerde zirveye oynayan Masumlar Apartmanı, oldukça ilgi çekici senaryosuyla bu sezonun en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor.

Diziler, birer birer sezon finali ya da final kararı aldıklarını izleyicilere duyururken, Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisinde de sezon sonu için geri sayım başladı.

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin paylaştığı Masumlar Apartmanı, 8 Haziran Salı akşamı yayımlanacak 37. bölümü ile birlikte ara veriyor. Sevilen dizinin eylül ayında ikinci sezonu ile yeniden ekranda olması bekleniyor.