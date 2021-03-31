Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yok? Masumlar Apartmanı ne zaman yayınlanacak?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yok? Masumlar Apartmanı ne zaman yayınlanacak?

Her hafta salı günü izleyicisiyle buluşan Masumlar Apartmanı bu hafta ekranlara gelmedi. Seyirciler yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak araştırıyor.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, tüm heyecanıyla devam ediyor.

Kısa süre önce ekrana gelen 28. yeni bölüm fragmanında salı akşamı yayımlanacağı yer alıyordu. Ancak TRT1 30 Mart yayın akışında Masumlar Apartmanı yer almadı.

Yeni bölümü bekleyen seyirciler, Masumlar Apartmanı neden yok sorusunu araştırıyor. Peki Masumlar Apartmanı 28. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar..

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Türkiye Letonya maçı nedeni ile sevilen dizinin yeni bölümü son anda yayın akışından çıkartıldı.

MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜM NE ZAMAN?

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünün 6 Nisan 2021 Salı günü yayınlanacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben’le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur.

Evdeki herkes bu “yeni” Gülben’i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder. Gülben’in başına gelenlerden Esra ve Esat’ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar.

Neriman ise Gamze’nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar.

Müdürün Han’ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman’ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege’yi karşı karşıya getirir.