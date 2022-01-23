Masumlar Apartmanı'na bakın kim geliyor! Yakışıklılığıyla genç kızların kalbini çalacak

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, 25 Ocak Salı akşamı 55. bölümüyle ekrana gelecek. Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, dizinin yeni bölümünde konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, heyecan dolu bölümleriyle salı akşamları milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali’nin oturduğu OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisi, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vurmayı başarıyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Masumlar Apartmanı'na sürpriz bir konuk oyuncu katıldı.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KONUK OLUYOR

TRT 1'in büyük bir ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisi, 25 Ocak Salı akşamı 55. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin merakla beklenen 55. bölüm fragmanın yayınlandı.

Fragmanla birlikte tüm gözler ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız’a çevrildi. Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, dizinin yeni bölümünde konuk oyuncu olarak seyirci karşısına çıkacak.

MASUMLAR APARTMANI 55. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Salı akşamlarının fenomen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı'nda, Safiye'nin eski hallerine geri dönmesi için büyük çaba veren Naci, onu karla buluşturacak.

Masumlar Apartmanı 55. bölümde Safiye'nin yeniden eski hallerine döneceği konusunda umudu artan Naci'nin mutlu anlarına Gülbenlerin kar topu savaşındaki mutluluğu eşlik ediyor. Kahkaha dolu anlarda herkesin yüzü gülerken dans eden Şükrü Özyıldız gözlerden kaçmıyor.