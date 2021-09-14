Masumlar Apartmanı'na bomba bir transfer daha! Genç oyuncu kadroya dahil oldu

Masumlar Apartmanı'na bomba bir transfer daha! Genç oyuncu kadroya dahil oldu

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek hayat hikayelerini ele alan Masumlar Apartmanı'ndan bomba haber geldi. İddiaya göre, 4N1K'nın Yaprak'ı Gözde Mutluer, kadroya dahil oldu.

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun gibi başarılı isimlerin paylaştığı TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, aylar sonra bu akşam saat 20.00'de yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun birlikte kaleme aldığı, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği ve her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisi, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Sezon finalinde Farah Zeynep Abdullah'ın veda ettiği dizinin yeni sezonunda Ezgi Mola'nın ayrılacağı ve yerine Neslihan Atagül'ün geleceği iddia edilmişti.

Bu iddialar asılsız çıktı ancak diziden bomba bir transfer haberi geldi. Bu transfer haberi, dizinin yeni sezonunu sabırsızlıkla bekleyen izleyicileri bir hayli meraklandırdı.

GÖZDE MUTLUER MASUMLAR APARTMANI'NA DAHİL OLDU

Dizi Doktoru'nun haberine göre, Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonuna "4N1K" ile adını duyuran Gözde Mutluer katıldı.

Melisa Şenolsun'un ardından Masumlar Apartmanı'na dahil olan 29 yaşındaki oyuncunun dizide sürpriz bir karakterle seyirci karşısına çıkacağı iddia edildi.

GÖZDE MUTLUER KİMDİR?

4 Ekim 1991 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen Gözde Mutluer, Marmara Üniversitesi Sinema TV bölümünden mezun olmuştur.

2008 yılından bu yana Biskrem, Ülker Çikolata, Avea, Algida, Rocca, Turkcell gibi pek çok önemli markanın reklamlarında oynamış ve ilk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı ''Melekler Korusun'' dizisi ile yaşamıştır.

Tövbeler Tövbesi, Lale Devri, Bebek İşi, Not Defteri, Aşkın Kanunu, Bana Baba Dedi, Asla Vazgeçmem, Kördüğüm, Kardeşim Benim, Benimle Oynar Mısın, 4N1K ve Dağ gibi yapımlarda yer almıştır.