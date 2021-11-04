Masumlar Apartmanı'na katılacak denilmişti! Oktay Kaynarca'dan yanıt gecikmedi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın dizinin final yapmasının ardından Masumlar Apartmanı'na katılacağı iddia edilmişti. Kaynarca, hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Altı sezon boyunca ekran macerasını sürdüren ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi ile kanal yönetimi arasında çıkan anlaşmazlık projenin sonunu getirmişti.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ani final kararı, dizi sektörünü ve izleyicileri şoke etmişti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli karakteriyle gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla fenomen diziye veda etmişti.

MASUMLAR APARTMANI'NA KATILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Kaynarca'nın ekibe ve seyircilere veda etmesinin ardından sosyal medyada, TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'na katıldığı yönünde paylaşımlar yapıldı.

Yalan haber hızla yayılınca ünlü oyuncu, daha fazla dayanamayıp Instagram hesabından yaptığı açıklamayla çıkan haberleri yalanladı.

''BİR PROJEYE DAHİL OLDUĞUM YOK''

Kaynarca, yaptığı paylaşımda, ''Kopyala yapıştırcılara, tıklanma simsarlarına, uydurukçu sosyal medyacılara, bilmemnecilere itibar etmeyin. Bir projeye falan dahil olduğum yok.. Benim haberimi benden…'' ifadelerini kullandı.