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- Masumlar Apartmanı'nda Han'ın okuduğu şiir: Kanadı Kırık Bir Akşam
Masumlar Apartmanı'nda Han'ın okuduğu şiir: Kanadı Kırık Bir Akşam
- Haber Merkezi
- 14.09.2021 - 16:42
Masumlar Apartmanı 2. sezon ilk bölüm fragmanında yer alan şiir, milyonların merak konusu oldu.
Dizinin tanıtımında yer alan Metin Altıok şiirini, dizinin Han'ı Birkan Sokullu seslendirdi.
Yeni sezon görüntülerine eşlik eden ''Gün bitti, lambayı hazırla. Işık kalmadı girecek odamıza, çek perdeleri sevdiceğim. Kanadı kırık bir akşam zonkluyor durmadan dışarıda'' dizeleri kime ait araştırılıyor.
İnci'nin ölümünden sonra büyük bir yıkım yaşayan Han, ailesinden uzaklaşarak tatil yapan Han, Metin Altıok'un eserini seslendiriyor...
İşte Masumlar Apartmanı 2. sezonunda okunan şiirin dizeleri...
METİN ALTIOK - KANADI KIRIK BİR AKŞAM ŞİİRİ
Gün bitti lambayı hazırla;
Işık kalmadı girecek odamıza
Çek perdeleri sevdiceğim;
Kanadı kırık bir akşam
Zonkluyor durmadan dışarda.
Sen bugünden yarına
Birazcık umut sakla
Yarın farklıdır bugünden,
Adı değişir hiç olmazsa,
Kara bir suyu
Geçiyoruz şimdilerde
Basarak yosunlu taşlara.
Sen bugünden yarına
Birazcık umut sakla
Gün bitti sevdiceğim;
Geriye kalan posa.
Bu serin güz akşamında
Geç otur karşıma sessizce,
Devam et ördüğün hırkaya.