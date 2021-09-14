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Masumlar Apartmanı'nda Han'ın okuduğu şiir: Kanadı Kırık Bir Akşam

Masumlar Apartmanı'nda Han'ın okuduğu şiir: Kanadı Kırık Bir Akşam

Masumlar Apartmanı yeni sezonu Metin Altıok şiiriyle duyurulmasının ardından Metin Altıok'un Kanadı Kırık Bir Akşam şiirinin sözleri merak konusu oldu. İşte o şiirin sözleri...