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    Masumlar Apartmanı'nda Han'ın okuduğu şiir: Kanadı Kırık Bir Akşam

    Masumlar Apartmanı yeni sezonu Metin Altıok şiiriyle duyurulmasının ardından Metin Altıok'un Kanadı Kırık Bir Akşam şiirinin sözleri merak konusu oldu. İşte o şiirin sözleri...
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 16:42
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    Masumlar Apartmanı'nda Han'ın okuduğu şiir: Kanadı Kırık Bir Akşam

    Masumlar Apartmanı 2. sezon ilk bölüm fragmanında yer alan şiir, milyonların merak konusu oldu.

    Dizinin tanıtımında yer alan Metin Altıok şiirini, dizinin Han'ı Birkan Sokullu seslendirdi.

    Yeni sezon görüntülerine eşlik eden ''Gün bitti, lambayı hazırla. Işık kalmadı girecek odamıza, çek perdeleri sevdiceğim. Kanadı kırık bir akşam zonkluyor durmadan dışarıda'' dizeleri kime ait araştırılıyor.

    İnci'nin ölümünden sonra büyük bir yıkım yaşayan Han, ailesinden uzaklaşarak tatil yapan Han, Metin Altıok'un eserini seslendiriyor...

    İşte Masumlar Apartmanı 2. sezonunda okunan şiirin dizeleri...

    METİN ALTIOK - KANADI KIRIK BİR AKŞAM ŞİİRİ

    Gün bitti lambayı hazırla;
    Işık kalmadı girecek odamıza
    Çek perdeleri sevdiceğim;
    Kanadı kırık bir akşam
    Zonkluyor durmadan dışarda.

    Sen bugünden yarına
    Birazcık umut sakla

    Yarın farklıdır bugünden,
    Adı değişir hiç olmazsa,
    Kara bir suyu
    Geçiyoruz şimdilerde
    Basarak yosunlu taşlara.

    Sen bugünden yarına
    Birazcık umut sakla

    Gün bitti sevdiceğim;
    Geriye kalan posa.
    Bu serin güz akşamında
    Geç otur karşıma sessizce,
    Devam et ördüğün hırkaya.

     

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