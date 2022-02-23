Masumlar Apartmanı'nda kaçınılmaz son! O iddia hayranlarını kahredecek

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı ile ilgili izleyicileri şoke eden bir gelişme yaşandı. Dizinin final yaparak ekranlara veda edeceği iddia edildi. Peki Masumlar Apartmanı final mi yapacak?

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, salı akşamları heyecan dolu bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali'nin oturduğu OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisi, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyaya da damga vuruyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgili izleyicileri şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

22 Şubat Salı akşam 59. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin final yaparak ekranlara veda edeceği öne sürüldü. Peki Masumlar Apartmanı final mi yapacak, ne zaman? İşte detaylar...

MASUMLAR APARTMANI FİNAL Mİ YAPIYOR, NE ZAMAN?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

22 Şubat Salı akşamı 59. bölümüyle ekranlara gelen Masumlar Apartmanı dizisinin reyting oranları bir hayli düştü. Akabinde dizinin sezon sonunda final yapacağı iddiası sosyal medyada yayılmaya başladı.

Ancak söz konusu iddialara ilişkin ne yapımcıdan ne de kanaldan resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.

MASUMLAR APARTMANI 59. BÖLÜM ÖZETİ

Gülben, henüz öğrendiklerinin şokunu atlatamadan çok daha kötü bir sürprizle karşılaşır. Bu karşılaşma, Gülben'i en büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda bırakır. .

Han, yaşananların ardından derin bir umutsuzluğa gömülür ve kendi kabuğuna çekilir. Safiye'nin, dağılan ailesini toparlamak için önünde tek bir engel vardır; kendisi… .

Naci'nin de desteğiyle imkansızı başarır ve o engeli aşar. Han, aralarını düzeltmek için Ceylan'a gider ancak konuşma beklediği gibi gitmez. Artık son bir ümidi kalmıştır. Kararını verir ve o adımı atar.