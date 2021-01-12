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- Masumlar Apartmanı'nda okunan Ela Gözlüm şiiri kimin? Turgut Uyar Ölüme Dair Konuşmalar 2 şiiri sözleri..
Masumlar Apartmanı'nda okunan Ela Gözlüm şiiri kimin? Turgut Uyar Ölüme Dair Konuşmalar 2 şiiri sözleri..
- Haber Merkezi
- 12.01.2021 - 17:25
- Güncelleme : 12.01.2021 - 17:26
17. bölümüyle ekranlara gelen Masumlar Apartmanı'nda Naci'nin Safiye'ye okuduğu şiir merak konusu oldu.
Zaman zaman Türk Edebiyatı'ndan şiirlerin okunduğu Masumlar Apartmanı diziside "İşte günlerden bir gün Ela gözlüm, yeni bir başlangıçla bitecek ömrümüz." sözleri ekran başındaki izleyenler tarafından araştırıldı.
Naci'nin Safiye'ye okuduğu şiir hangisi? İşte günlerden bir gün Ela gözlüm sözleri nasıl? İşte Turgut Uyar'ın Ölüme Dair Konuşmalar 2 şiiri..
MASUMLAR APARTMANI'NDA OKUNAN ŞİİR HANGİSİ?
TURGUT UYAR ÖLÜME DAİR KONUŞMALAR ŞİİRİ
"İşte günlerden bir gün Ela gözlüm,
Yeni bir başlangıçla bitecek ömrümüz.
Amenna ve Saddakna,
Bari hoşça geçse günümüz…
Hangisine tasa edeceğiz, şaştık.
“Ölüm derdi, kalım derdi” derken
Dimyata pirince giden misali,
Yolun ortasına ulaştık…
Ölüm bir hatıra gibidir insanda;
Kâh hatırlanır, kâh unutulur.
Fakat bir gün, bir gün nihayet
Gözle görülür elle tutulur…
Şimdi taştan çıkardığım ekmekle,
Çorba içmedeyiz sıcak sıcak.
Fakat yarın kim diyebilir ki Turgut,
Hatıra olmayacak?..
Unutmak istiyorum zaman zaman,
Ne yapsam, ne etsem olmuyor,
Kabulleniyorum,
Kabulleniyorum da -gelgelelim-
İçim içimi yiyor…
Nasıl ki, unutamaz insan
Bir kez gerçekten sevdi mi…
Senin anlayacağın Ela gözlüm şimdiden
Alıştırıyorum kendimi…"