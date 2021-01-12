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    • Masumlar Apartmanı'nda okunan Ela Gözlüm şiiri kimin? Turgut Uyar Ölüme Dair Konuşmalar 2 şiiri sözleri..

    Masumlar Apartmanı'nda okunan Ela Gözlüm şiiri kimin? Turgut Uyar Ölüme Dair Konuşmalar 2 şiiri sözleri..

    İşte günlerden bir gün Ela gözlüm, yeni bir başlangıçla bitecek ömrümüz.. dizeleriyle Masumlar Apartmanı'nda ekranlara gelen şiir kime ait, Ela gözlüm şiir sözleri nedir araştırılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2021 - 17:25
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 17:26
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    Masumlar Apartmanı'nda okunan Ela Gözlüm şiiri kimin? Turgut Uyar Ölüme Dair Konuşmalar 2 şiiri sözleri..

    17. bölümüyle ekranlara gelen Masumlar Apartmanı'nda Naci'nin Safiye'ye okuduğu şiir merak konusu oldu.

    Zaman zaman Türk Edebiyatı'ndan şiirlerin okunduğu Masumlar Apartmanı diziside "İşte günlerden bir gün Ela gözlüm, yeni bir başlangıçla bitecek ömrümüz." sözleri ekran başındaki izleyenler tarafından araştırıldı.

    Naci'nin Safiye'ye okuduğu şiir hangisi? İşte günlerden bir gün Ela gözlüm sözleri nasıl? İşte Turgut Uyar'ın Ölüme Dair Konuşmalar 2 şiiri..

    MASUMLAR APARTMANI'NDA OKUNAN ŞİİR HANGİSİ?

    TURGUT UYAR ÖLÜME DAİR KONUŞMALAR ŞİİRİ

    "İşte günlerden bir gün Ela gözlüm,

    Yeni bir başlangıçla bitecek ömrümüz.

    Amenna ve Saddakna,

    Bari hoşça geçse günümüz…

    Hangisine tasa edeceğiz, şaştık.

    “Ölüm derdi, kalım derdi” derken

    Dimyata pirince giden misali,

    Yolun ortasına ulaştık…

    Ölüm bir hatıra gibidir insanda;

    Kâh hatırlanır, kâh unutulur.

    Fakat bir gün, bir gün nihayet

    Gözle görülür elle tutulur…

    Şimdi taştan çıkardığım ekmekle,

    Çorba içmedeyiz sıcak sıcak.

    Fakat yarın kim diyebilir ki Turgut,

    Hatıra olmayacak?..

    Unutmak istiyorum zaman zaman,

    Ne yapsam, ne etsem olmuyor,

    Kabulleniyorum,

    Kabulleniyorum da -gelgelelim-

    İçim içimi yiyor…

    Nasıl ki, unutamaz insan

    Bir kez gerçekten sevdi mi…

    Senin anlayacağın Ela gözlüm şimdiden

    Alıştırıyorum kendimi…"

    Masumlar Apartmanı nda okunan Ela Gözlüm şiiri kimin? Turgut Uyar Ölüme Dair Konuşmalar 2 şiiri sözleri.. #1

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