Haberler

Medya Haberleri

Masumlar Apartmanı'nda okunan Ela Gözlüm şiiri kimin? Turgut Uyar Ölüme Dair Konuşmalar 2 şiiri sözleri..

Masumlar Apartmanı'nda okunan Ela Gözlüm şiiri kimin? Turgut Uyar Ölüme Dair Konuşmalar 2 şiiri sözleri..

İşte günlerden bir gün Ela gözlüm, yeni bir başlangıçla bitecek ömrümüz.. dizeleriyle Masumlar Apartmanı'nda ekranlara gelen şiir kime ait, Ela gözlüm şiir sözleri nedir araştırılıyor.