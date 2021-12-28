Masumlar Apartmanı'na öyle bir isim geliyor ki! Bunu kimse beklemiyordu

Masumlar Apartmanı'na öyle bir isim geliyor ki! Bunu kimse beklemiyordu

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı, bu akşam 53. bölümüyle ekrana gelecek. Ünlü şef Arda Türkmen, dizinin yeni bölümünde konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, heyecan dolu bölümleriyle salı akşamları milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali’nin oturduğu OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisi, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vurmayı başarıyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Masumlar Apartmanı'na sürpriz bir konuk oyuncu katıldı.

ARDA TÜRKMEN KONUK OLUYOR

TRT 1'in büyük bir ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisi, 28 Aralık Salı akşamı 53. bölümüyle ekranlara gelecek.

Ünlü şef Arda Türkmen, dizinin yeni bölümünde konuk oyuncu olarak seyirci karşısına çıkacak. Türkmen, Gülben ile tezgah başına geçecek ve birlikte yemek yapacak.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Safiye, Naci’nin otelden ayrıldığını öğrenir. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelirken daha fazla dayanamaz ve gidip Naci’yle yüzleşir. Sonuç umduğu gibi olmaz ve Safiye ümitsizliğe kapılır fakat Naci’nin beklenmedik bir kararla çıkagelmesi içinde yepyeni bir umut yeşertir.

Gülben ise apartmana taşınacak olmanın heyecanı içindedir. Ancak oraya taşınmasının ablasına nasıl bir engel oluşturacağından habersizdir. Sonunda taşınma günü gelir çatar.

Taşınmanın ertesi günüyse Gülben büyük bir yemek vermeye karar verir. Neşeyle başladığı hazırlık hüsranla sonuçlanacakken yardımına hiç umulmadık biri yetişir.

Han ve Ceylan aralarındaki sorunları görmezden gelip sadece birlikte olmanın mutluluğuna odaklanırlar. İnce bir çizgide dengede durmaya çalışırken, Han’ın çöpte karşılaştığı gizemli biri tüm dengeleri sarsacaktır.