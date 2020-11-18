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- Masumlar Apartmanı'ndaki Safiye'nin acı dolu yağmur hikayesi
Masumlar Apartmanı'ndaki Safiye'nin acı dolu yağmur hikayesi
Masumlar Apartmanı'nın 10. bölümünde, Safiye'nin acı dolu yağmur hikayesi yer aldı.
- Haber Merkezi
- 18.11.2020 - 00:11
- Güncelleme : 18.11.2020 - 01:15
TRT'nin salı günleri ekranlara gelen sevilen dizilerinden Masumlar Apartmanı, 10. bölümüyle ekranlardaydı.
Reyting rekorları kıran dizinin yayınlanan son bölümü de, izleyicileri ekranlara kilitledi.
SAFİYE'NİN YAĞMUR HİKAYESİ
Seyircileri derinden etkileyen 10. bölümde, Safiye'nin hüzün dolu yağmur hikayesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu.
Yağmur sırasında arkadaşına otobüs çarpmasından etkilenen Safiye'nin, yağan yağmurdan etkilendiği gösterildi.
Masumlar Apartmanı'ndaki Safiye'nin acı dolu yağmur hikayesi İZLE