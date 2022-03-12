Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı, Hakim dizisine katıldı! Yeni rolüyle ters köşe yapacak

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Psikolog Yağmur karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Seda Akman, ATV'nin yeni dizisi Hakim ile ekranlara dönüyor.

Yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği, genel koordinatörlüğünü ise Akın Topuz'un yaptığı ATV'nin yeni dizisi Hakim için geri sayım devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir'in oturduğu, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı Hakim dizisi, sezonun en merak edilen projeleri arasında yer alıyor.

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un yer aldığı Limon Yapım imzalı Hakim dizisinin çekimleri geçtiğimiz gün başlamıştı.

Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosuyla adından söz ettirecek olan diziden izleyicileri sevindiren bir haber daha geldi.

SEDA AKMAN HAKİM DİZİSİNDE

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Psikolog Yağmur karakterine hayay veren ünlü oyuncu Seda Akman, ATV'nin iddialı dizisi Hakim'in kadrosuna dahil oldu.

Seda Akman'ın, Hakim dizisinde nasıl bir rolle izleyici karşısına çıkacağı ise büyük bir merak konusu...

Dünyada izlenme rekorları kıran "Your Honor" dizisinin uyarlaması olan Hakim dizisi, yıllar boyunca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun suça karışması ile birlikte yaşadıklarını ele alınacak.